Very Mobile è indubbiamente un operatore telefonico che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, cercando di convincere il consumatore finale ad attivare una promozione, con un risparmio più unico che raro.

La promozione Flash Back disponibile in questi giorni è un inno alla spensieratezza e al risparmio per il consumatore finale, infatti coloro che dovessero rientrare in specifiche condizioni, come uscita da Iliad o MVNO ed ovviamente portabilità obbligatoria, potranno accedere ad un bundle incredibile, spendendo molto poco.

Very Mobile, occasioni imperdibili con queste offerte

Very Mobile offre incredibili possibilità di risparmio, poiché ad oggi la promozione ha un costo di soli 6,99 euro al mese, con pagamento tramite credito residuo, ed attivazione completamente gratuita (oltre alla spedizione a domicilio).

Solo in questo periodo è prevista la possibilità di avere 150 giga di traffico dati, al posto dei canonici 100, con l’aggiunta di tutto illimitato (minuti e SMS), utilizzabili senza problemi verso tutti. In ultimo, solo fino al 15 gennaio, gli utenti potranno ricevere un mese di ricarica omaggio, ciò sta a significare, in parole povere, che la promozione verrà pagata solo dalla seconda mensilità.

Un’occasione davvero unica per provare la connettività garantita da Very Mobile, un’azienda che include ovviamente l’hotspot, ma anche i servizi ti ho cercato e ringme, utilissimi nel momento in cui vi dovessero contattare e vi trovaste con smartphone spento o non raggiungibile. Per quanto riguarda la navigazione nell’Unione Europea, ricordiamo comunque che sono previsti 7,4 giga di traffico dati al mese.