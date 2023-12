Nel vibrante contesto mediatico del PC Gaming Show Most Wanted del 30 novembre, GameForge e Nordic Trolls hanno scatenato l’entusiasmo tra gli appassionati di videogiochi, presentando con grande fervore il loro ultimissimo progetto: “Under a Rock”. Questo nuovo survival sandbox, alimentato dalla potenza dell’Unreal Engine 5, sta per fare il suo debutto nel 2024, portando nuove avventure su PC e altre console.

Gli artefici di questa straordinaria avventura interattiva hanno sfruttato gli strumenti avanzati integrati nell’editor di Unreal Engine 5 per creare un’esperienza di gioco coinvolgente e visivamente sbalorditiva. Immergendo i giocatori nel diciannovesimo secolo, “Under a Rock” li trasporta in un mondo bizzarro e remoto, intriso zone sommerse e di caverne oscure, con uno scenario circostante in costante rigenerazione automatica. Questo ambiente mutevole promette di offrire sfide sempre nuove, catturando l’attenzione degli appassionati del genere survival sandbox.

Anticipazioni e innovazione nel sandbox

L’isola misteriosa al centro di “Under a Rock” diventa il palcoscenico di epiche avventure personali. Qui, i giocatori possono scegliere di esplorare in completa solitudine o unirsi a un massimo di dieci compagni in lobby condivise. Questa caratteristica apre le porte alla collaborazione in una serie di attività coinvolgenti, tra cui la caccia a animali selvatici, la costruzione di strutture sempre più complesse e la risoluzione di enigmi intriganti su una mappa di dimensioni considerevoli.

Con un lancio previsto nel corso del 2024, “Under a Rock” si pone come un titolo destinato a conquistare i cuori dei giocatori su PC e sulle console di ultima generazione, tra cui Xbox Series X|S e anche sulla PlayStation 5. Nel corso del PC Gaming Show Most Wanted, è stato rilasciato un nuovo video di “Still Wakes the Deep”, aggiungendo ulteriore suspense ed eccitazione agli appassionati di giochi d’avventura, anticipando un’esperienza videoludica epica e indimenticabile.