Durante l’entusiasmante evento del PC Gaming Show Most Wanted, aperto da un suggestivo video di “Still Wakes the Deep”, il team di Spearhead Games ha brillato sotto i riflettori con la presentazione di “Unforetold Witchstone”. Questo videogioco è un’ode agli amanti dei CRPG in stile Baldur’s Gate, offrendo un’esperienza visiva paragonabile a quella delle console direttamente dal comfort del computer.

Il nuovo progetto, ideato da nientemeno che Ed Greenwood, il geniale creatore di Forgotten Realms, trasporta gli appassionati del genere nelle affascinanti terre di Kalsundia. In questa dimensione fantasy, si apre un ampio territorio da esplorare liberamente, consentendo ai gamer di plasmare la propria avventura dei sogni secondo il loro gusto e stile di gioco.

L’universo fantasy su tuo PC

Il mondo fantasy di “Unforetold Witchstone” è intriso di misteri e possibilità, dove le scelte dei giocatori influenzano in modo significativo l’esperienza di gioco e la trama. Gli autori di Spearhead, seguendo Greenwood nel presentare il video ufficiale, hanno sottolineato l’importanza di ogni decisione nel designare il destino del protagonista. La fase Early Access di questo avvincente titolo è programmata per il 24 gennaio 2024 su PC attraverso la piattaforma Steam. I giocatori saranno accolti con un coinvolgente sistema di combattimento a turni e da una zona del territorio di Kalsundia, pronto ad essere scoperto in ogni suo dettaglio mentre si cerca di raggiungere il proprio obiettivo.

Nel corso del PC Gaming Show Most Wanted, è stata anche la volta di “Under a Rock”, un survival sandbox sviluppato su Unreal Engine 5 da Nordic Trolls. Questo titolo promettente farà il suo debutto su Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5 nel corso del 2024. Attraverso il sofisticato sistema tecnologico, “Under a Rock” promette un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente, unendo la sopravvivenza e l’esplorazione in un contesto sandbox.

Gli appassionati di giochi d’avventura possono quindi aspettarsi una nuova era di divertimento, sfruttando appieno le capacità delle console di nuova generazione e dei PC più potenti. Tramite questa strategia ogni utente resterà soddisfatto, sia coloro che preferiscono usare il proprio computer, che chi si affida alle console dalla grafica particolarmente realistica. Cosa preferite, PC o PlayStation? Magari scegliete l’XBOX? Fatecelo sapere.