Android, le app di dicembre a pagamento GRATIS solo oggi sul Play Store

Ogni utente che vuole restare stupito dal mondo Android deve assolutamente fare caso a tutte le offerte che arrivano quotidianamente. Quando si tratta di offerte, ovviamente viene tirato in ballo automaticamente anche il Play Store di Google, il posto preferito per coloro che amano scaricare applicazioni e giochi di vario genere.

All’interno del Play Store oggi ci sono dei titoli straordinari, tutti a pagamento che diventano improvvisamente gratis, come succede tutte le settimane. Ovviamente l’obiettivo del mondo Android è quello di far provare ai suoi utenti cosa significa avere un contenuto a pagamento.

Tutto ciò durerà solo per qualche giorno, in alcuni casi per qualche ora, per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile a scaricare il tutto per non restare a mani vuote. Come potete notare in basso nel prossimo paragrafo ci sono alcuni esempi dei titoli gratuiti disponibili oggi.

Android: le app a pagamento e i giochi che diventano gratis oggi

Tra i primi titoli da dover scaricare per provare cosa significa avere un contenuto di livello, c’è sicuramente Ringtone Maker – MP3 Cutter. L’applicazione in questione, come si può evincere dal nome, consente di creare delle suonerie personalizzando gli MP3.

La seconda applicazione interessante è quella che invece permette di nascondere tutti i contenuti che si desidera. Il titolo è Xproguard AppLock.

Ci sono poi anche diversi giochi, tra cui spicca sicuramente quello con più download in assoluto. Si tratta di Live or Die: Survival Pro, gioco di sopravvivenza che ha totalizzato ben 5 milioni di download negli ultimi mesi.