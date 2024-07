Le ultime indiscrezioni sui nuovi pieghevoli di Xiaomi, rivelate da un noto leaker, offrono un quadro interessante. Il dispositivo MIX Flip è destinato a una distribuzione internazionale. Mentre il MIX Fold 4 rimarrà un’esclusiva del mercato cinese. Tale scelta strategica sembra derivare dalle valutazioni economiche fatte da Lei Jun e il suo team. Quest’ultimi non ritengono il MIX Fold 4 sufficientemente competitivo in termini di prezzo per un lancio globale. Infatti, il prezzo del dispositivo si aggira intorno ai 1.500euro. Una cifra considerata troppo elevata per garantire un successo fuori dai confini cinesi.

Il MIX Flip, d’altro canto, ha un prezzo più accessibile. Quest’ultimo potrebbe aggirarsi intorno ai 1.100 e i 1.200euro. Xiaomi spera che tale fascia permetta al dispositivo di competere con modelli come il Samsung Galaxy Z Flip6 e il Moto RAZR.

Recenti indiscrezioni sulla diffusione dei nuovi Xiaomi

In particolare, l’azienda mira a posizionare il MIX Flip circa 100 dollari/euro al di sotto del Galaxy Z Flip6. Ciò anche considerando alcune limitazioni tecniche come la porta USB 2.0 e l’assenza della ricarica wireless. Tale strategia di pricing potrebbe renderlo più attraente per i consumatori in cerca di un pieghevole a un costo inferiore.

Per la distribuzione, Xiaomi sembra intenzionata a limitare inizialmente il lancio del MIX Flip a specifici mercati internazionali. L’azienda si concentrerà prima sull’Europa occidentale e sul sud e sud-est asiatico. Anche se i dettagli precisi della commercializzazione sono ancora in fase di discussione, le probabilità che il MIX Flip arrivi anche in Italia sono alte. Al momento però non sono certe al 100%.

Per le specifiche tecniche, Xiaomi dovrebbe lanciare solo la variante del MIX Flip con 12 GB di RAM e 512GB di archiviazione interna. Inoltre, il dispositivo sarà disponibile in due colori: rosa e nero. Non sono note informazioni precise sulle tempistiche di rilascio. Ma la fonte indica che l’attesa non dovrebbe essere eccessivamente lunga.