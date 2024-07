Ventilatore smart PHILIPS: sconto da non perdere su Amazon

Il caldo si fa sentire su tutto il territorio italiano, per questo motivo può sicuramente tornare utile unPhilips che possa aiutare a muovere almeno l’aria all’interno dei vostri ambienti. Su Amazon potete trovare l’occasione adatta a voi, con un risparmio fuori da ogni logica, ed un prezzo veramente concorrenziale.

Il modello è Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000, un vero e proprio ventilatore a piantana, ovvero non è da tavolo, ma presenta una propria base di appoggio con altezza regolabile, che sfrutta la tecnologia SilentWings, per una rumorosità ridottissima, fino ad un massimo di 19dB. Tra le funzionalità più interessanti troviamo sicuramente il suo essere inclinabile e rotante, così da poter coprire un’area più grande, oltre ovviamente al suo essere smart.

Ventilatore smart Philips: occasionissima oggi

Il ventilatore smart Philips è disponibile ad un prezzo veramente concorrenziale su Amazon, oggi può essere vostro con un risparmio dell’11% rispetto al listino, così da poter arrivare a spendere 88,89 euro, contro i 99,99 euro previsti in origine. A prima vista potrebbe apparire una riduzione non troppo elevata, ma in un periodo in cui tutto costa molto di più, appare come un fulmine a ciel sereno che lascia ben sperare per il futuro. Lo potete acquistare qui.

Come vi abbiamo anticipato, una delle peculiarità che contraddistingue questo prodotto è sicuramente la possibilità di controllarlo tramite l’applicazione mobile, con questa è possibile settare alcune impostazioni, come potenza della ventilazione, velocità, rotazione e simili, per finire con il settaggio del tempo di utilizzo, in altre parole è possibile impostare un timer massimo di 12 ore, al termine del quale il ventilatore si spegnerà. Per l’acquisto potete fare affidamento sul link che trovate nell’articolo, con consegna entro pochi giorni da parte di Amazon.