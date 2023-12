Google Drive, il servizio che consente l’archiviazione dei file in maniera sicura, ha introdotto una funzionalità completamente nuova.

Si tratta della possibilità di rilevare, dunque scannerizzare, i documenti su iPhone e iPad. Opzione che in precedenza era disponibile esclusivamente sui dispositivi Android, ma a cui ora tutti potranno finalmente accedere.

Per poter accedere a questo nuovo aggiornamento è necessario avere installato, sul proprio dispositivo, la versione 4.2023.46227 dell’app. Attualmente già disponibile sull’app Store e pronta per essere scaricata.

Google Drive: come si scannerizzano i documenti su iPhone e iPad

Per iniziare a scannerizzare i documenti tramite Google Drive, basta premere il nuovo pulsante della fotocamera che troverete sopra al simbolo “+” (in basso a destra).

Una volta cliccato sull’icona, si aprirà una sorta di “mirino“, che ha la funzione di catturare la scansione in maniera automatica. Infatti, il procedimento non richiede alcuna abilità informatica.

Tuttavia, se siete interessati invece, ad utilizzare la modalità manuale per la scannerizzazione, essa è disponibile nella parte inferiore della schermata.

Attraverso la fotocamera è possibile effettuare una scansione precisa del documento, grazie alla sua messa a fuoco.

Inoltre, cliccando l’anteprima nell’angolo in basso a sinistra, è possibile applicare una serie di modifiche, come: regolare i bordi, cambiare i colori, aggiungere filtri e così via.

Terminato il procedimento basterà premere su “Salva” e il documento verrà salvato in formato PDF. Da qui potrete scegliere dove archiviare il file appena creato, ed il gioco è fatto.

Insomma una funzione utile per una molteplicità di situazioni, oltre ad essere davvero molto semplice e veloce da utilizzare!