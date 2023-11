Secondo alcune recenti testimoniante, la strumentazione presente a bordo di alcuni aerei in volo, all’interno dello spazio aereo tra Iran e Iraq, è stata compromessa. Queste notizie, apparse su siti specializzati sembrano riconducibili ad una tecnica di GPS spoofing. Questo non è altro che un inganno per i sistemi di posizionamento satellitare presenti su alcuni veicoli che sorvolavano proprio questo spazio aereo.

Cos’è il GPS spoofing e quanto è rischioso?

Per GPS spoofing si intende un particolare tipo di attacco che permette di ingannare il GPS di alcuni dispositivi. Questo inganno permette di registrare una posizione diversa rispetto a quella effettiva. Questo è un attacco estremamente pericoloso soprattutto perché non ci sono limiti alla sua applicazione e potrebbe essere rivolto a qualsiasi tipo di veicolo.

Secondo alcune testimonianze, fornite da alcuni piloti di aerei, ci sono stati, nello spazio aereo tra Iran ed Iraq alcuni disagi derivati da malfunzionamenti dei sistemi elettronici di assistenza al volo. Queste interferenze tecniche hanno causato parecchie difficoltà per quanto riguarda il determinare l’effettivo posizionamento dell’aereo. Tutto questo ha obbligato i piloti a basarsi sulle informazioni fornite dalle stazioni a terra per riuscire a determinare nel modo corretto la propria posizione.

Non si sa bene quale sia l’origine di questi disturbi, ma è verto che riguardavano il sistema GPS presente a bordo e che quindi si tratta di GPS spoofing. Negli ultimi giorni questo tipo di segnalazioni sono moltiplicate tanto da spingere anche l’Agenzia Europea per la Sicurezza del Volo (EASA) a lanciare un allarme.

Questo tipo di attacchi, infatti, sono molto subdoli. Infatti, non si limitano a non far funzionare i sistemi elettronici di posizionamento. Al contrario, i sistemi a bordo funzionano benissimo. Il problema è che continuano a fornire dati errati dando una posizione sfasata di anche diverse miglia. Ed è proprio questo secondo aspetto a preoccupare, poiché nasconde dei riscontri potenzialmente gravi. Lo spoofing, infatti, potrebbe causare dirottamenti in spazi aerei non autorizzati portando anche ad incidenti diplomatici ed anche possibili risposte di tipo militare. L’allarmismo generale sta portando a valutare delle soluzioni alternative alla strumentazione elettromagnetica, come ad esempio l’uso delle informazioni ricevute da terra.