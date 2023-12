Incidenti stradali, le vittime della strada stanno aumentando nonostante le sanzioni drastiche

L’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale (Asaps) ha rivelato dati preoccupanti riguardanti gli incidenti stradali in Italia. Nel decennio compreso tra il 2013 e il 2022, sono stati registrati quasi 3.000 decessi e oltre 53.000 feriti causati da conducenti privi di una patente di guida valida. Questi numeri, basati su statistiche ufficiali fornite dall’Istat e analizzate dall’Asaps, evidenziano un grave problema di sicurezza stradale. In totale, negli ultimi 32 anni, le strade italiane hanno visto la perdita di 163.000 vite a causa di incidenti stradali.

Incidenti stradali: le sanzioni

L’anno 2022 si è rivelato particolarmente tragico, con 342 decessi e 7.568 feriti in incidenti causati da conducenti senza patente. Nonostante la legge 41/2016 abbia introdotto norme più severe per combattere questo fenomeno, stabilendo la guida senza patente come aggravante nei casi di omicidio stradale e lesioni personali gravi, i dati mostrano che la situazione non è migliorata.

Gli incidenti con conseguenze gravi per le persone, in cui il 10% è causato da autisti privi di patente, rappresentano una cifra allarmante. Questo dato sottolinea la necessità di una maggiore sensibilizzazione e di interventi più efficaci per prevenire tale comportamento pericoloso. Le conseguenze legali per chi guida senza patente sono severe: multe che variano da 5.100 a 30.599 euro (ridotte a 3.570 euro se pagate entro 5 giorni), il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi e, in caso di recidiva entro due anni, l’arresto fino a un anno e la confisca del veicolo. Nonostante la gravità delle sanzioni, molti automobilisti continuano a ignorare le leggi.

L’Asaps ha anche evidenziato che spesso i conducenti senza patente sono stranieri o minorenni, un aspetto che richiede attenzione particolare. Inoltre, l’associazione ha recentemente focalizzato l’attenzione sull’aumento dell’IVA sui seggiolini auto, tornata al 22%, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei bambini in auto. Queste statistiche e iniziative evidenziano la necessità urgente di affrontare il problema della guida senza patente e migliorare la sicurezza stradale in Italia.