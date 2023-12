Parco Auto Italiano, ecco perché l'Italia è indietro nella corsa alle auto elettriche

Le ultime analisi di Isfort, l’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, presentate al Cnel, delineano una situazione preoccupante per quanto riguarda il parco auto italiano. Secondo i dati del 2022, l’età media dei veicoli in Italia continua ad aumentare, riflettendo una tendenza al progressivo invecchiamento del parco auto nazionale.

Parco Auto Italiano: quante auto elettriche ci sono?

In Italia, il numero di auto elettriche è ancora piuttosto limitato, rappresentando solamente il 3,9% del totale, un dato che pone il Paese tra i meno performanti in Europa in termini di adozione di veicoli elettrici. Il numero totale di auto elettriche circolanti nel Paese si aggira intorno alle 215.000 unità, che è solo una frazione minima rispetto al totale delle auto in circolazione. Il tasso di motorizzazione in Italia è di 68,1, superiore di dieci punti rispetto a quello di Francia e Germania.

Il 60% delle auto in Italia ha più di dieci anni, una percentuale significativamente più alta rispetto alla Germania e alla Francia, dove le auto con più di un decennio di vita sono circa il 40%. La maggior parte degli spostamenti in Italia avviene in auto, con due terzi della popolazione che le utilizza regolarmente. Meno del 20% delle persone si sposta a piedi, mentre solo il 4% utilizza la bicicletta o altre forme di micromobilità. Le moto sono utilizzate dallo stesso 4% della popolazione, e il 7,5% utilizza regolarmente i bus.

Nonostante un notevole aumento nelle immatricolazioni di auto elettriche, passando da 1.500 nel 2015 a oltre 67.000 nel 2022, la quota di mercato delle auto elettriche è leggermente diminuita dal 4,61% nel 2021 al 3,73% nel 2022, stabilizzandosi attorno al 3,8% nel corso dell’anno successivo.

La rete di punti di ricarica in Italia è cresciuta notevolmente dal 2019, quadruplicando il suo numero. Tuttavia, nonostante l’Italia sia uno dei paesi europei meglio attrezzati in termini di infrastrutture di ricarica, l’adozione di veicoli elettrici stenta a decollare. Questi dati suggeriscono la necessità di ulteriori iniziative e politiche volte a incentivare l’uso dei veicoli elettrici e a promuovere un rinnovamento del parco auto italiano verso una maggiore sostenibilità.