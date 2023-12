Ricaricare lo smartphone nel corso delle ore notturne è una pratica molto diffusa in tutto il mondo, per il semplice fatto che è l’unico momento della giornata nel corso del quale il consumatore non si trova ad avere necessità di utilizzo del prodotto, e quindi gli offre il periodo di tempo affinché possa tornare ad avere l’autonomia desiderata.

Negli anni i produttori hanno installato tantissimi meccanismi di protezione della batteria anche in seguito a collegamenti prolungati alla presa di corrente, tutto si tramuta in una migliore gestione della fase di ricarica, con conseguente inferiore difficoltà appunto nell’incappare in problemi di vario genere. Questo è ciò che accade di base, fino a quando non è l’utente finale a metterci lo zampino.

Smartphone, attenzione a non caricarli di notte

Secondo un recente studio, infatti, gli utenti tenderebbero a portare con sé lo smartphone sotto le coperte, una pratica fortemente ed altamente sconsigliata, per il semplice fatto che si andrebbe a creare una camera di calore, la quale non permetterebbe al device di dissiparlo correttamente, con il conseguente incremento della temperatura e gravi problemi alla batteria. Il più comune riguarderebbe la fusione della stessa (o comunque il suo rovinarsi), fino ad estendersi al rischio incendio (e poi se la toccate inavvertitamente potreste scottarvi).

Tutto questo per dire di ricaricare lo smartphone lasciandogli lo spazio necessario per il corretto raffreddamento dello stesso, a prescindere dal momento della giornata.