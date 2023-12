Esselunga apre le porte dei propri negozi a tutti gli utenti che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile sulla tecnologia di ultima generazione. Arrivano tantissimi sconti speciali che permettono di abbassare ulteriormente il livello di spesa, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente favorevole per la maggior parte dei consumatori, che si ritrovano a poter approfittare degli sconti nei vari negozi sparsi per il territorio, ma non online sul sito ufficiale. Coloro che vorranno acquistare dovranno recarsi personalmente al punto vendita, così da avere la certezza di spendere poco o niente.

Esselunga, la tecnologia è gratis con il volantino

La campagna promozionale di Esselunga ha nome SottoCosto, ciò sta a significare a tutti gli effetti che le scorte disponibili in negozio sono estremamente limitate, e che potrebbero terminare anzitempo.

Il prezzo più basso, per quanto riguarda la tecnologia di ultima generazione, viene raggiunto dal televisore LED United, da 32 pollici, con risoluzione 1366 x 768 pixel ed una potenza audio con 2 altoparlanti da 5 watt, in vendita a soli 99,16 euro.

Gli utenti che invece volessero acquistare uno smartphone, potranno decidere di mettere le mani sul Samsung Galaxy A14, che oggi ha un costo finale di 148,39 euro, grazie al rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole, dato il suo avere un display da 6,6 pollici di diagonale, con sistema operativo Android 13, e processore MediaTek octa-core ad alte prestazioni.

Entrambi i prodotti sono commercializzati con la più classica garanzia legale della durata di 24 mesi, senza vincoli o limitazioni particolari.