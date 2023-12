Quando siamo di fretta non troviamo mai quello che serve, sembra esservi una maledizione. Esiste qualche sorta di magia che ci possa aiutare? Non è proprio una magia, ma si tratta di tecnologia. Grazie a dei piccoli dispositivi, che possono anche essere usati come portachiavi, è possibile localizzare qualsiasi cosa dal proprio smartphone. I più conosciuti solitamente sono gli AirTag, tuttavia ci sono alternative di altri brand altrettanto funzionanti e pratiche.

Se foste interessati, su Amazon vi è una promo allettante riguardante il Tracker Tile Mile che è disponibile al prezzo assurdo di 18,79 euro.

Traccia con facilità con il tracker Tile

Il Tile Mate si presenta come il compagno ideale per evitare smarrimenti stressanti. Basta applicare il dispositivo ad oggetti come zaini o chiavi e utilizzare l’app gratuita Tile per trovarli in un attimo. Se la cosa che cerchi è nel raggio del Bluetooth, potrai far suonare il tracker direttamente dallo smartphone o chiedi al tuo dispositivo Smart Home di aiutarti a localizzarlo.

Anche se il Tile è fuori portata, l’applicazione ti mostrerà la sua posizione più recente su una mappa, garantendoti di non perderlo di vista. Con il tracker anche rintracciare il tuo telefono è un gioco da ragazzi. Dovrai solo premere due volte il pulsante sul Tile e lo smartphone suonerà, anche se in modalità silenziosa.

In caso di smarrimento, la Rete Tile entra in azione. Aggiungendo le tue informazioni di contatto, se qualcuno trova il tracker e lo scannerizza potrà contattarti per restituirlo. L’app Tile è disponibile gratuitamente su dispositivi iOS o anche Android, rendendo il dispositivo accessibile a tutti. Funziona poi perfettamente con assistenti vocali come Amazon Alexa, Assistente Google e Siri.

Il tracker è resistente all’acqua (IP67), garantendo che sia pronto per affrontare qualsiasi situazione. La batteria non sostituibile ha una durata impressionante fino a 3 anni, e la portata del Bluetooth raggiunge fino a 76 metri. Per un’esperienza ancora più avanzata, potrai passare a Tile Premium. Riceverai in questo modo notifiche Intelligenti per evitare di perdere il device, otterrai batterie sostitutive gratuite e potrai accedere ad esclusive funzioni. Non perdere l’opportunità di rendere la tua vita finalmente più pratica.