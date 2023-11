L’annuncio di NVIDIA riguardo alla sua nuova iniziativa promozionale, che offre il Game Pass gratuitamente con l’acquisto delle RTX Serie 40, ha attirato l’attenzione degli appassionati di giochi e ha generato un entusiasmo palpabile tra gli utenti. Questa promozione, che sfrutta l’attrattiva del Game Pass, uno dei servizi di abbonamento più popolari nel mondo dei videogiochi, promette di rendere ancora più allettante l’acquisto delle nuove schede grafiche di NVIDIA.

Inoltre, l’azienda ha condiviso le ultime novità riguardanti i giochi compatibili con le sue tecnologie avanzate attraverso una newsletter dedicata ai giocatori. Questo aggiornamento settimanale ha svelato i titoli supportati dalla tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) nella settimana finale di novembre 2023. Tra questi giochi si distinguono Gangs of Sherwood, Last Train Home e Satisfactory, ognuno dotato di specifiche funzionalità e miglioramenti legati alle RTX Serie 40.

Assurde prestazioni per Satisfactory Unreal Engine

Gangs of Sherwood, previsto per il 30 novembre, presenta le tecnologie DLSS 2 e DLAA, garantendo un notevole aumento delle prestazioni. Secondo i dati forniti dall’azienda, il gioco può vantare un incremento prestazionale fino al 66% in 4K con qualità massima, quando giocato su una RTX Serie 40. Una prospettiva allettante per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

Last Train Home, rilasciato il 28 novembre con DLSS 2, offre anch’esso prestazioni eccezionali, con una media di raddoppio delle prestazioni in 4K al massimo. Questo dimostra la potenza e l’efficacia delle tecnologie avanzate integrate nelle nuove schede grafiche di NVIDIA.

Satisfactory, che si aggiorna a Unreal Engine 5 con DLSS 2 e DLAA, presenta un aumento prestazionale significativo del 71% quando si sfrutta il DLSS. Questo mostra come l’evoluzione delle tecnologie non solo supporti nuovi giochi, ma ottimizzi anche quelli esistenti, offrendo un’esperienza di gioco superiore.

I test condotti utilizzando le RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080 e RTX 4090 hanno dimostrato la solidità di queste schede grafiche nel gestire i giochi più avanzati. Tuttavia, va notato che il massimo incremento prestazionale con il DLSS è ottenibile solo utilizzando il preset “Performance”. Questo dettaglio fornisce agli utenti un’indicazione chiara su come ottimizzare le impostazioni per massimizzare l’esperienza di gioco senza compromettere la qualità visiva.

In conclusione, l’aggiornamento di NVIDIA offre non solo una panoramica dettagliata delle nuove caratteristiche dei giochi supportati, ma anche una dimostrazione tangibile della potenza delle RTX Serie 40 e delle tecnologie avanzate che ne fanno parte. Gli appassionati di videogiochi possono quindi aspettarsi un’esperienza di gioco più coinvolgente e performante grazie a queste innovazioni.