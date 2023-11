Uno dei più grandi pericoli a cui tutti gli utenti dotati di un conto corrente deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai tentativi di truffe online tramite sms o mail che circolano ogni giorno in rete, questi attacchi infatti puntano a violare i conti degli utenti con l’obiettivo ovviamente di accaparrarsi tutti i risparmi in essi contenuti.

Generalmente questa tipologia di truffa sfrutta come metodologia il phishing e si adatta a numerosi contesti, dalle festività fino agli strumenti di sicurezza come IT alert, ovviamente il tutto è escogitato con l’obiettivo di far cadere la vittima in trappola senza che quest’ultima se ne renda conto portandola a consegnare inavvertitamente tutti i propri dati sensibili.

Quando dunque vi arriva una comunicazione inattesa prestate molta attenzione a quello che leggete dal momento che potrebbe trattarsi di una truffa che vi porterà a perdere i vostri risparmi in un lampo.

Phishing svuota conto

Questo è esattamente ciò che sta accadendo in Italia negli ultimi giorni in concomitanza dell’arrivo delle tanto desiderate tredicesime da parte di tutti gli utenti pensionati, si tratta di un tentativo di phishing tramite SMS che colpisce nello specifico gli utenti clienti di Poste italiane con l’obiettivo di intrufolarsi nei conti BancoPosta, questa truffa invita la vittima a controllare un accesso anomalo riscontrato in Albania spingendola a gestire il tutto tramite un apposito collegamento presente in basso, quest’ultimo rimanda però ad una pagina di Poste italiane clonata all’interno della quale non appena digitate le credenziali di accesso al conto BancoPosta verrebbero immediatamente copiate e spedite al truffatore che così potrebbe utilizzarle per derubarvi.