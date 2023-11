WindTre anche dopo il Black Friday prosegue la sua campagna legata alle promozioni ricaricabili. Il gestore arancione non vuole essere da meno agli altri operatori e per la fine del mese di novembre assicura a tutti gli abbonati delle iniziative molto vantaggiose con costi da ribasso e soglie di consumo elevate.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

L’occasione imperdibile di fine novembre per gli utenti è certamente la WindTre Star+. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri della rubrica con un pacchetto di 70 Giga per navigare in internet, anche grazie alla tecnologia del 5G.

Il costo di questa promozione è di soli 7,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni. Gli abbonati dovranno aggiungere a questa quota fissa, solo un versamento una tantum pari a 10 euro per ricevere la scheda SIM.

In linea con le precedenti operazioni ricaricabili di WindTre, anche per questa promozione sono previste delle condizioni da rispettare per i clienti. In primo luogo gli utenti dovranno effettuare la portabilità della proprio linea telefonica precedente e del numero da TIM, Vodafone o Iliad. Per la portabilità sarà sempre necessaria un’attesa massima di tre giorni lavorativi.

Una garanzia che sarà invece assicurata a tutti i nuovi abbonati di WindTre sarà quella del prezzo bloccato. Gli utenti avranno la certezza di pagare per i primi sei mesi la quota di 7,99 euro ogni trenta giorni, senza alcun genere di rimodulazione per i costi di rinnovo e nemmeno per le soglie di consumo.