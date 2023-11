La campagna promozionale di Esselunga legata al Black Friday è ormai prossima alla scadenza, infatti i famosi Black Days dell’azienda italiana sono destinati a terminare oggi, 29 novembre 2023, di conseguenza gli utenti hanno davvero pochissimo tempo a disposizione per approfittarne.

Se si volessero completare degli ordini, a patto che esistano ancora scorte disponibili capaci di soddisfare le crescenti attese dei singoli consumatori, è bene ricordare che gli stessi acquisti debbano sempre essere completati nei negozi fisici, e non online sul sito ufficiale. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla solita garanzia di 24 mesi e dal loro essere completamente sbrandizzati.

Esselunga, offerte a più non posso

Ultimo giorno di validità per i Black Days, gli utenti si ritrovano a poter acquistare alcuni dei migliori smartphone, e prodotti di elettronica, a prezzi decisamente concorrenziali. E’ questo il caso del Samsung Galaxy A54, terminale che oggi ha un costo di soli 329 euro, oppure anche modelli meno costosi, quali potrebbero essere Galaxy A14, in vendita a 129 euro, Galaxy A23 a soli 215 euro, passando per Oppo A58 a 169 euro, Galaxy A34 a 269 euro o anche Xiaomi 12 5G a soli 369 euro.

Molto interessante è la proposta legata alla fascia più alta, dove troviamo la possibilità di acquistare un bellissimo Apple iPhone 14, finalmente in vendita ad una cifra tutt’altro che così complessa da raggiungere. Per il suo acquisto basteranno 779 euro (ricordiamo essere la variante da 128GB).

