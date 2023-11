Essere titolari di un conto corrente di qualsiasi genere espone costantemente al rischio di truffe online, queste ultime hanno infatti l’obiettivo di colpire il maggior numero di utenti possibile dal momento che un numero più elevato di tentativi corrisponde a una maggiore percentuale di successo.

Ovviamente lo scopo di queste truffe è quello di penetrare nei conti delle vittime per poter prelevare tutto il loro contenuto e lasciare che ci casca senza un centesimo ma soltanto con l’amaro in bocca di non aver rifiutato il pericolo.

Ovviamente ogni occasione è buona per cercare di truffare gli utenti onesti e il phishing come sappiamo non va mai in vacanza, ecco dunque perché è entrata in circolazione in Italia una nuova truffa che sfrutta il periodo vicino a quello della tredicesima per poter massimizzare i profitti da un eventuale truffa ben riuscita.

Truffa BancoPosta

La truffa di cui vi parliamo oggi prende di mira i clienti di Poste Italiane con l’obiettivo di penetrare nei conti BancoPosta che ovviamente il primo dicembre riceveranno oltre che le normali pensioni anche la quota tredicesima.

Questa truffa esordisce attraverso un sms che avvisa la vittima di un accesso non autorizzato da dover gestire tramite un apposito collegamento sottolineato alla fine del corpo testo, quel link rimanda però ad una falsa area clienti dove tutti i dati di accesso al conto BancoPosta verranno immediatamente copiati e inviati al truffatore che potrà così utilizzarli per svuotare tutto il vostro conto postale.

Per non cascare in pieno nella truffa il consiglio da seguire è molto semplice cestinate immediatamente l’sms appena riconosciuto.