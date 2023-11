Se siete in possesso di un iPhone 13, 14 o 15 Pro o un iPad di fascia alta, potreste essere in grado di utilizzare la funzione ProMotion, senza esserne consapevoli. Si tratta infatti di una di quelle operazioni a cui si fa spesso ricorso, senza però conoscerne appieno il nome o la sua effettiva utilità.

La funzione ProMotion, garantisce la possibilità di regolare automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo, fino ad arrivare ad un massimo di 120 Hz. Si tratta di un’opzione possibile solo su iPhone ed iPad compatibili.

In ogni caso, se desiderate prolungare la longevità della vostra batteria, sarebbe consigliabile disattivare questa funzione per evitare un consumo inutile di energia. Escludendo, ovviamente, quelle situazioni per cui tale funzionalità risulta essere piuttosto utile.

iPhone e iPad, preserva la batteria del tuo dispositivo Apple

Disattivare la funzione ProMotion sul vostro dispositivo iPhone, basta infatti seguire semplici e brevi passaggi.

Innanzitutto bisogna selezionare le “Impostazioni” del proprio dispositivo. Accedere alla sezione “Accessibilità“, e poi a “Effetti Schermo”.

Scorrere fino a “Limita frequenza fotogrammi” ed attivare il relativo toggle. Per disattivarlo o attivarlo nuovamente basta cliccare ancora una volta sul toggle ed il gioco è fatto. Insomma niente di più semplice ed intuitivo, richiede infatti appena una manciata di secondi.

Così facendo la frequenza dello schermo scenderà fino a 60 Hz, conservando e tutelando gran parte della batteria del vostro smartphone, che potrete continuare ad utilizzare senza problemi o limitazioni.

Tuttavia, la funzione ProMotion varia a seconda dei dispositivi iPhone e iPad, se sono o meno compatibili con esso.