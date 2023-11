L’abbassamento dei prezzi nella concorrenza della fibra ottica è una buona notizia per i consumatori, portando ad una maggiore accessibilità ai servizi internet ad alta velocità. La nuova offerta a soli 10 euro al mese da parte di DIGI è certamente attraente dal punto di vista dei costi. Dobbiamo prima specificare che questo annuncio non deriva dal sito ufficiale dell’operatore, ma dai rumor presenti sulle community.

Combinate con sconti aggiuntivi attraverso pacchetti che includono servizi fissi e mobili, gli utenti possono beneficiare di ulteriori risparmi. C’è però un lato negativo importante: la disponibilità della tariffa è fortemente limitata a una parte specifica del Paese. DIGI Italy è un provider telecomunicazioni rumeno che opera in Spagna e in Italia attraverso il brand DIGI MOBIL. Si appoggia alla rete Vodafone per fornire servizi di telefonia mobile, donando piani competitivi per chiamate, sms e traffico internet. Una delle caratteristiche distintive del gestore è l’attenzione alla comunicazione internazionale.

Offerta DIGI per la Fibra: tutti i dettagli

Sicuramente, il posizionamento aggressivo di DIGI Italy sul mercato delle connessioni domestiche è degno di attenzione. L’offerta di tariffe per Fibra così competitive per velocità di connessione elevate potrebbe avere un impatto significativo sulla concorrenza e influenzare positivamente le spese mensili dell’utenza.

Il fatto che esso sia già un operatore consolidato in zone europee aggiunge una certa credibilità alla sua entrata nel mercato italiano. Inoltre, l’esperienza nel fornire fibra ottica a velocità di 10 Gbps in Spagna evidenzia la capacità nel donare servizi potenti. Nel nostro Paese la zona di azione probabilmente, al momento, sarebbe limitata a Torino e dintorni. Se le supposizioni fossero giuste, i piani disponibili dovrebbero essere due, varianti in base alla velocità. Il primo, infatti, dovrebbe costare circa 15 euro e avere un’efficienza di 1 Gbps e comprendere altri servizi. Quest’ultimo aspetto vale anche per la seconda offerta dal prezzo di 10 euro e una velocità di 500 Mbps.

Nell’attesa che queste supposizioni siano confermate da DIGI, se al momento si stesse cercando un abbonamento per la fibra ottica, ci sono tanti altri gestori che propongono piani appetibili. Molti di questi hanno scelto di investire sulla tipologia FTTH, considerata la migliore per la trasmissione dei dati.