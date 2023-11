Euronics impazzisce in occasione del Cyber Monday, mettendo direttamente sul piatto una campagna promozionale più unica che rara, con l’occasione che tutti stavano aspettando, di appunto acquistare ciò che più desideravano, anche eventualmente di fascia ben superiore alle aspettative.

Il Cyber Monday, o lunedì cibernetico in italiano, chiude la settimana di offerte del Black Friday, permettendo alle aziende di focalizzare la propria attenzione verso la tecnologia generale, per invogliare i consumatori a compiere un passo in avanti nella propria digitalizzazione. Tutti i prezzi di Euronics che andremo ad elencare, sono da considerarsi disponibili sia in negozio che online.

Euronics, questi sconti sono tra i migliori dell’anno

Sconti da pazzi per un Cyber Monday davvero da primato, sono ben 53 le pagine del volantino Euronics attivato proprio in questi giorni, rappresentano tutto il meglio della tecnologia a prezzi complessivamente accessibili per la maggior parte dei consumatori. Osservando come al solito da vicino il segmento degli smartphone, notiamo più che altro una presenza ridotta, sia numericamente che qualitativamente, con prezzi che non superano i 400 euro, e con soli pochi prodotti a rappresentare il settore.

Il modello che ci sentiamo di consigliare è sicuramente il Motorola Edge 40, in vendita a 299 euro, e rappresentante la perfetta occasione per riuscire ad avere il massimo con il minimo sforzo. Coloro che invece volessero investire altri 100 euro, potranno pensare di mettere le mani su Realme 11 Pro+ 5G, uno smartphone molto intrigante ed interessante da 399 euro. Tutti gli altri sconti sono raccolti online.