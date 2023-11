Sony ha una lunga tradizione di successo nel settore delle console, iniziando con la PS originale nel 1994. La PlayStation è molto più di una semplice console di gioco, è un’icona che ha segnato la storia del gaming per decenni. Le ragioni della sua longevità e popolarità sono molteplici, riflettendo un mix di innovazione tecnologica, dedizione all’esperienza utente e un forte legame con una vasta comunità di giocatori. Con la più recente versione ha confermato essere la più scelta nel settore.

Un altro elemento chiave del successo della PlayStation 5 è la sua impressionante lineup di giochi. Titoli esclusivi come Final Fantasy XVI, God of War e Spider-Man: Miles Morales sono solo alcune delle perle che hanno attirato i giocatori verso la piattaforma. La console è disponibile sullo store Amazon in un pacchetto speciale che comprende proprio Final Fantasy. Il costo è in super-sconto a 469,99€! Un prezzo che cala di molto rispetto all’originale.

Livelli di gioco impressionanti con la PlayStation 5

Preparati per un’esperienza di gioco senza precedenti con la PlayStation 5 Standard Console, abbinata al tanto atteso Final Fantasy XVI. Questo pacchetto offre un’esperienza completa nel mondo del gaming, dalla console di nuova generazione ai contenuti digitali esclusivi. Il DualSense in dotazione dona un’esperienza tattile avanzata che risponde al tuo tocco, portando sensazioni. Le nuove funzionalità, come il feedback aptico e i grilletti adattivi, elevano l’esperienza di gioco.

Il videogame integrato ASTRO’s PLAYROOM ti consente di provare ancor prima di utilizzare Final Fantasy il nuovo sistema di controllo. Chi è poi che non ha mai giocato a Final Fantasy? In fondo si tratta della sua sedicesima edizione, confermandosi uno dei titoli più apprezzati nel settore. Il gioco ti porterà nel pieno della magia, delle storie avvincenti e ti farà conoscere personaggi indimenticabili sulla tua PlayStation 5.

In più, in esclusiva digitale, avrai a disposizione dei potenziamenti come l’Arma “Cuorefiero” o anche il “Portafortuna di Cait Sith”. Per sfruttare appieno questo pacchetto, potrebbe essere necessario aggiornare la console PlayStation 5 alla versione più recente del software di sistema, richiedendo una connessione a Internet. Della medesima console esiste una tipologia, la SLIM dal design meno ingombrante, acquistabile comunque su Amazon.