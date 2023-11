Le lampadine site all’interno della maggior parte delle abitazioni sono ormai quasi nella loro interezza LED, in primis per una migliore gestione energetica, poiché comunque consumano molto meno delle lampadine tradizionale, ed allo stesso tempo per un fattore ecologico che non può essere assolutamente trascurato. Uno dei modelli più economici viene prodotto da TP-Link, azienda leader nel settore della produzione di accessori di illuminazione e smart, si tratta della Tapo L510E.

Questa è una classica lampadina LED con attacco E27, che presenta connettività WiFi diretta, ciò sta a significare che non necessita di un hub a cui collegarsi, ma è capace di stabilire una connessione diretta con il router di casa. La colorazione è bianco caldo, con una temperatura colore di 2700K, ed una luminosità massima di 806 lumen, facilmente dimmerabile da remoto tramite l’applicazione mobile compatibile con Android e iOS, per variare così l’intensità di illuminazione.

TP-Link Tapo, ecco quanto la lampadina smart

Il punto di forza del prodotto in questione è chiaramente il suo prezzo finale di vendita, infatti l’offerta più recente l’aveva posta a circa 8,99 euro, ma in questi giorni Amazon è stata perfettamente in grado di andare ancora oltre, mettendo a disposizione uno sconto del 33%, fino a raggiungere il valore finale di 5,99 euro.

La lampadina di TP-Link è chiaramente compatibile con qualsiasi sistema elettrico, basta che sia con un aggancio E27, oltretutto è compatibile con i principali assistenti vocali, quali sono amazon alexa e Google Home, così da poterla controllare anche direttamente con la propria voce, senza dover passare dallo smartphone.