TIM, le due POWER sono straordinarie: costano 6 e 7 EURO

Per provare a contrastare i gestori virtuali, i classici provider ce la stanno mettendo tutta, proprio come TIM. La famosa azienda, dominatrice assoluta in Italia da sempre, vuole mettere in chiaro le cose e rubare utenti proprio ai gestori virtuali.

Le sue nuove offerte infatti accolgono coloro che provengono da vari provider e quindi anche dai diversi gestori virtuali come quelli presenti sul territorio. L’obiettivo sarà come sempre quello di mettere a disposizione la grande qualità ma in questo caso anche tanta quantità. Tutto sarà rapportato a prezzi molto bassi, soprattutto per quanto concerne le due promo della gamma Power.

Si tratta dell’insieme di alcune offerte che sono tornate appositamente per battere la concorrenza. I prezzi sono calati e c’è anche una grande opportunità per chi le sottoscrive.

TIM, le offerte del momento sono le Power: ecco la Iron e la Supreme Web Easy

Partendo dalla prima delle due offerte, ovvero la nuova Power Iron, TIM ha pensato di dotarla di tutte le comodità possibili. Ci sono i fatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi illimitati e 100 giga per la navigazione sul web. Il prezzo è di 6,99 € al mese alla sottoscrizione, cifra che però comincerà ad essere pagata dal mese successivo visto che il primo sarà totalmente gratuito.

La stessa cosa vale anche per l’offerta seguente, ovvero la Power Supreme Web Easy. Questa include gli stessi contenuti ma 150 giga disponibili per navigare in Internet in 4G. Il prezzo sarà di 7,99 € al mese con il primo gratuito per tutti.