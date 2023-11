Gli accessori in cucina sono fondamentali, sopratutto per facilitare la vita di cuochi professionisti (e non), che ogni giorno si ritrovano con una serie di preparazioni sempre più complesse, spesso difficili da completare direttamente a mano libera. Uno degli aiuti che deve essere assolutamente presente nelle cucine di tutta Italia, in linea con quella che è la cucina moderna attuale, è sicuramente il frullatore ad immersione. Oggi vi parliamo di una promozione interessante applicata sul modello Bosch, comprensivo anche di due altri accessori.

Il modello è l’MSM6B500 Clevermixx, è un mixer a immersione, di colorazione bianca con un comodo pulsante centrale fisico che regola il funzionamento, con potenza massima di 350W. In confezione si può trovare, oltre al frullatore vero e proprio, un bicchiere da un litro, fondamentale per le preparazioni, nonché un piccolo mixer/tritatutto, da collegare nella parte bassa del dispositivo, atto a renderlo decisamente più versatile nell’utilizzo quotidiano.

Bosch, ecco quanto costa il frullatore ad immersione

Lo sconto applicato da Amazon in questi giorni non poteva essere migliore, poiché l’ultimo prezzo più basso raggiunto dal prodotto era di 40,52 euro, con la promozione Black Friday che ha applicato un altro sconto del 31%, fino a raggiungere il valore attuale finale di soli 27,99 euro.

Le dimensioni sono allineate con la sua tipologia, nello specifico raggiunge 5,1 x 7,9 x 15,9 centimetri, è un prodotto che può essere utilizzato per quasi tutte le preparazioni, in aggiunta a tritare frutta secca e erbe aromatiche, ma anche altri alimenti più duri, grazie all’accessorio incluso in confezione. E’ facilmente smontabile e lavabile senza problemi in lavastoviglie.