Una delle migliori offerte di PosteMobile è sicuramente la Creami Extra Wow 50X2, una soluzione che presenta un costo fisso di soli 8 euro, ma che alle spalle nasconde un bundle davvero invitante, oltre che la piena possibilità di attivazione a prescindere dalla provenienza.

Gli utenti che oggi vogliono richiedere la suddetta promo, devono prima di tutto sapere che l’ordine può essere presentato anche tramite il sito ufficiale, semplicemente collegandovi e completando l’acquisto, con un costo iniziale di 10 euro, a cui aggiungere 10 euro per la coprire la prima ricarica (totale quindi di 20 euro). Nell’eventualità in cui si dovesse decidere di fare affidamento sull’ufficio postale, in questo caso la spesa sarebbe di 25 euro.

PosteMobile, le offerte con tanti giga di traffico

La promozione idealmente non presenta limiti, se non quello legato all’attivazione entro il termine della giornata odierna; dovete infatti sapere che risulta essere in scadenza oggi, e di conseguenza dovrete eventualmente richiederla prima delle 24.

Il suo prezzo fisso, come anticipato, è di 8 euro al mese, da pagare con il credito residuo, per avere libero accesso a 100 giga di internet alla velocità del 4G+, con tutto il resto illimitato (sia minuti che SMS utilizzabili verso tutti). Ciò che la rende decisamente più speciale di altre, è la possibilità di navigare ad alta velocità, infatti si ha la possibilità di avere accesso anche ad un download di 300Mbps, uno dei migliori che abbiamo mai visto, parlando dei vari operatori telefonici virtuali.