Come risaputo, le auto elettriche, sono destinate a sostituire man mano quelle tradizionali. In quanto considerate una soluzione più sostenibile a livello ambientale, cosa che anche tutti i membri dell’Unione Europea condividono appieno.

Tuttavia c’è, al contrario, chi non la pensa affatto in questo modo. Stiamo parlando di Luca De Meo, CEO della famosa casa automobilistica francese Renault.

Egli infatti si è sempre dimostrato molto scettico nei confronti delle auto elettriche. Il suo scetticismo, però, riguarda specialmente la scelta delle batterie per l’alimentazione di questi veicoli, le cui dimensioni e livelli di potenza sembrano andare in contrasto con il concetto di sostenibilità. Per questa ragione De Meo si impegna a comunicare pubblicamente le sue opinioni contrastanti.

Auto elettriche e scetticismo, l’opinione di Luca de Meo

Lo scetticismo che Luca De Meo, prova nei confronti della produzione di auto elettriche, riguarda innanzitutto il fatto che secondo il CEO, i tempi imposti dall’Unione Europea sono davvero molto ridotti.

Infatti, secondo l’UE, la sostituzione delle auto alimentate a benzina e a diesel con i veicoli elettrici, dovrà essere completata, a tutti gli effetti, entro il 2035.

Tuttavia, malgrado le sue opinioni contrastanti, Renault si è comunque impegnata ad aderire alla rivoluzione del verde. Tanto è vero che l, a partire dal 2026, è già in programmazione il lancio della nuova Twingo elettrica dal costo di 20.000 euro.

Ma il nuovo modello dell’auto, a differenza di molti altri competitor, punterà su batterie a basso consumo. In quanto, in base a quanto dichiarato dal CEO, una vettura con zero emissioni di non ha assolutamente bisogno di batterie enormi.

Le batterie della nuova Twingo dovrebbero essere quindi di 10 kWh ogni 100 chilometri.