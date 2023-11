ChatGPT Voice, tra pochissimo dialogheremo con l'IA come se fosse un nostro amico

Nel giorno in cui Sam Altman ha fatto il suo ritorno in OpenAI, l’azienda ha annunciato un’importante novità: la disponibilità di ChatGPT Voice per tutti gli utenti, estendendo così l’accesso a questa funzionalità che in precedenza era riservata esclusivamente agli abbonati di ChatGPT Plus. Questa innovazione rappresenta un passo significativo nel campo dell’intelligenza artificiale, poiché trasforma ChatGPT in un assistente virtuale più interattivo e accessibile.

ChatGPT Voice: cosa cambierà nei prossimi giorni?

ChatGPT Voice, come suggerisce il nome, è una funzione che consente agli utenti di interagire vocalmente con il chatbot. Invece di digitare le domande, gli utenti possono ora parlare direttamente con ChatGPT, inviando i loro prompt vocali e ricevendo risposte in forma parlata. Questa caratteristica rende l’esperienza con l’intelligenza artificiale più naturale e simile a quella offerta dagli assistenti vocali moderni.

Per accedere a ChatGPT Voice, gli utenti devono utilizzare l’applicazione su dispositivi iOS o Android. La funzione è facilmente accessibile tramite un’icona a forma di cuffie situata nell’angolo in basso a destra della schermata iniziale dell’app. È importante notare che per utilizzare questa nuova funzionalità, gli utenti devono assicurarsi di avere installato l’ultima versione dell’applicazione.

L’annuncio di ChatGPT Voice arriva in un momento in cui OpenAI ha sperimentato una crescita esponenziale della domanda per i suoi servizi. Questa popolarità ha portato l’azienda a dover bloccare temporaneamente le nuove iscrizioni a ChatGPT Plus alcune settimane fa, a causa del numero eccessivo di utenti. La decisione di rendere ChatGPT Voice disponibile a tutti gli utenti è quindi un ulteriore passo verso l’accessibilità e l’espansione dell’uso dell’intelligenza artificiale nel quotidiano.

Con questa mossa, OpenAI non solo migliora l’accessibilità del suo servizio, ma si posiziona anche come un leader innovativo nel campo dell’intelligenza artificiale conversazionale, offrendo un’esperienza utente più ricca e coinvolgente.