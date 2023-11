Il Black Friday si sta avvicinando e la voglia di shopping si sta facendo sentire molto forte. Tra sconti e offerte, in questo periodo gli utenti stanno cercando di fare affari acquistando i prodotti a prezzi di molto inferiori rispetto al solito. Il principale punto di riferimento per lo shopping online è chiaramente Amazon.

Per questo motivo, il nome del colosso dell’e-commerce è spesso usato dai truffatori che vogliono ingannare gli utenti inconsapevoli. In questo periodo di Black Friday diventa ancora più importante presta attenzione alle truffe che potrebbero nascondersi dietro l’angolo.

Il principale metodo con cui i truffatori trovano le proprie vittime è il phishing. In questo periodo aumenteranno le email relative ad ordini e acquisti effettuati. Le forme più comuni di truffa riguardano l’invio di email relative ad un account sospeso o bloccato. Un altro inganno comune riguarda una spedizione bloccata.

I truffatori stanno usando il nome di Amazon per una nuova campagna di phishing in occasione del Black Friday

In ogni caso, i truffatori copiano una comunicazione ufficiale di Amazon per renderla quanto più simile all’originale. Gli utenti vengono invitati a verificare il proprio account inserendo il nome utente, la password ed eventuali codici di verifica. Nei casi peggiori, vengono richieste anche informazioni finanziarie per sbloccare la situazione.

Ricordiamo che queste sono tutti tentativi di phishing per indurre i malcapitati utenti a fornire l’accesso completo al proprio account e al proprio conto agli hacker. Il modo migliore per non cascare nella truffa è quello di non cliccare mai sui link presenti all’interno di email sospette.

È possibile verificare l’indirizzo email del mittente ma, soprattutto con Amazon, tutte le comunicazioni vengono registrate nel Centro Comunicazioni. In ogni caso, non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto durante eventi speciali come il Black Friday.