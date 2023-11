Al momento la fibra ottica è la più importante innovazione quando si parla di connettività domestica. Spesso, quando si parla di connettività si sente parlare anche di Fiber to the Cabinet (FTTC) e Fiber to the Home (FTTH). Di cosa si tratta? FTTH e FTTC sono entrambe configurazioni che trasportano dati attraverso la fibra ottica. Qual è quindi la differenza tra queste due tecnologie? Quando parliamo della nostra rete fissa di casa, quale tra le due configurazioni è preferibile scegliere? Scopriamolo insieme.

Le principali differenze tra FTTH e FTTC

Capita spesso di fare confusione tra queste due configurazioni, probabilmente il motivo principale riguarda la somiglianza dei due acronimi che le contraddistinguono, ma le due tecnologie sono diverse tra loro ed è importante coglierne le diversità per poter scegliere accuratamente.

La maggiore differenza tra le due riguarda il “mezzo” che utilizzano per trasportare le informazioni. Mentre la tecnologia FTTH si basa unicamente sull’uso della fibra ottica, la tecnologia FTTC, denominata “fibra misto rame”, utilizza un sistema misto in cui a tratte in rame si susseguono tratte in fibra ottica.

Nello specifico, l’FTTH è la soluzione maggiormente diffusa nelle grandi città poiché consente di abbattere i tempi di latenza ed anche di raggiungere data rate che partono da 1 Gbps. Tenendo conto che la fibra ottica utilizza i fotoni per trasportare le informazioni, visto che nulla è più veloce della luce, è evidente che questa opzione permette di sfruttare una banda decisamente più ampia.

Le reti FTTC, invece, si basano oltre che sulla fibra ottica anche su cablaggi in rame. Questi per trasportare le informazioni utilizzano gli elettroni (corrente). Questo tipo di approccio “misto” (fibra-rame) permettono di ottenere un risparmio sui costi, ma pone importanti limiti sulla velocità massima che gli utenti possono raggiungere. Infatti, i data rate tipici di questa configurazione raggiungono al massimo poche decine di Mbps. Inoltre, le informazioni trasportate con l’uso della corrente elettrica sono condizionate da vulnerabilità e fenomeni di interferenza di natura elettromagnetica.

Per questi motivi, quando si tratta di connessione e velocità, ormai è innegabile che la configurazione FTTH sia quella da preferire. Questo perché, come abbiamo detto, la fibra ottica viaggia tramite i fotoni e al momento in natura nulla è più veloce della velocità della luce stessa.