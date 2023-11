Vodafone, le promo SILVER hanno 100 e 150 GIGA quasi gratis

Vodafone ha scelto di riproporre le sue tanto amate Silver, opportunità che vantano tutto al loro interno per pochi euro mensili. Le due offerte in questione tutti i mesi avranno un prezzo talmente basso da non sembrare vero.

L’obiettivo è quello di recuperare utenti, mettendo in netta difficoltà soprattutto i gestori virtuali e un provider ordinario come Iliad. Oltre a quest’ultimo, coloro che potranno sottoscrivere queste offerte sono quelli che provengono da Fastweb, Tiscali ed altri gestori virtuali.

Vodafone batte tutti, con le due nuove nuove offerte è facilissimo vincere: ecco le Silver

Venendo ai contenuti, non ci sono dubbi: queste due promozioni mobili hanno tutto. La prima delle due, che costa solo 7,99 € al mese per chi riesce a sottoscriverla, comincia dai minuti senza limiti verso qualsiasi gestore. Si prosegue con 200 SMS verso tutti e infine con un quantitativo pari a 100 giga per navigare sul web in 4G ogni mese.

La seconda offerta, che costa poco in più, permette a tutti di usufruire invece di un quantitativo maggiore di contenuti. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi fino ad arrivare ad infiniti SMS verso tutti. Per quel che concerne la connessione ad Internet in 4G, in questo caso ci sono addirittura 150 giga. Il prezzo mensile è di 9,99 €.

Per avere 50 giga extra ogni mese, bisogna attivare il pagamento con il servizio SmartPay di Vodafone. Ricordiamo che questi non saranno cumulabili, per cui ad ogni fine mese scadranno come tutti gli altri. Ora dovete solo scegliere.