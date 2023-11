Tutte le aziende più rinomate hanno deciso di aderire al super evento di sconti e di offerte del Black Friday. C’è ad esempio DAZN che ha da poco deciso di scontare uno dei suoi in abbonamento. Oltre a questa azienda, c’è però anche Paramount che ha deciso di proporre una interessante iniziativa per celebrare questo evento importante. L’azienda, in particolare, ha deciso di proporre l’abbonamento a Paramount+ per tre mesi ad un ottimo prezzo di 3,99 euro. Ecco i dettagli.

Paramount+, in occasione del Black Friday ora ad un super prezzo di 3,99 euro

In queste ultime ore Paramount ha deciso di proporre il suo abbonamento a Paramount+ ad un super prezzo scontato. Come già accennato in apertura, l’azienda sta proponendo l’abbonamento per tre mesi ad un prezzo super di 3,99 euro. In questo modo, gli utenti utenti avranno accesso ad un vasto catalogo di contenuti multimediali, tra cui film e serie tv. Ecco la comunicazione ufficiale di Paramount+.

“In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, Paramount+ Italia ha creato una fantastica offerta: da ora fino al 27 novembre l’abbonamento di tre mesi sarà disponibile a metà prezzo, per soli 3,99€ al mese”.

Si tratta anche in questo caso di una promozione limitata nel tempo. Gli utenti potranno infatti usufruire di super promozione soltanto per pochi giorni, ovvero fino al prossimo 27 novembre 2023. Si tratta quindi di un’occasione irripetibile che gli utenti non potranno farsi sfuggire. Ricordiamo che in questi giorni sono molte le aziende che stanno proponendo delle super promozioni ed offerte, occorre affrettarsi.