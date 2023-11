Le app sono applicazioni programmi che installato sui dispositivi, ci consentono di accedere ad ulteriori funzionalità e strumenti di utilizzo. Esse possono infatti essere un videogame, un editor di immagini, una piattaforma per lo streaming di video e podcast e così via.

Attualmente, sul web sempre nuove applicazioni appaiono come funghi alcune delle quali sono però disponibili esclusivamente a pagamento.

Talvolta, vi possono essere però dei momenti in cui, alcune applicazioni prima solo a pagamento, siano disponibili, per un periodo di tempo limitato, gratuitamente. Ed è in queste circostanze che conviene approfittare della situazione e procedere con l’installazione del programma.

A tal proposito, di seguito, vi riportiamo alcune delle migliori app Android gratuite del momento.

DICE: Live Shows. Si tratta probabilmente dell’unica app esistente che offre la possibilità di trovare e prenotare qualsiasi tipo di spettacolo dal vivo, dai concerti, ai festival, ai workshop e così via.

L’applicazione, infatti, accedendo alla tua posizione, informa l’utente su tutti gli eventi che stanno avendo luogo nelle sue immediate vicinanze o giù di lì.

Color by Numbers. Un’applicazione per trascorrere piacevolmente il tempo libero. Essa presenta una numerosissima libreria di immagini molto belle da colorare. A ogni sezione corrisponde un numero, ad ogni numero un colore da applicare. Si tratta di un’attività rilassante che oltre a fornire una valida compagnia, consente anche di sviluppare la propria creatività.

Tattoodo. Cerchi ispirazione per il tuo prossimo tatuaggio? Tattoodo è la soluzione che fa per te. L’app ti consente infatti di sfogliare varie librerie di immagini, vedere il lavoro di tatuatori esperti e metterti in contatto con loro, cercare tutti i negozi di tattoo che si trovano nelle tue vicinanze e creare una propria libreria inserendo le immagini che hanno colpito di più il nostro interesse.

Houzz. App utilissima, piacevole e semplice da usare, in quanto ti consente di arredare la tua casa e di sperimentare nuove tipologie di abbinamento, con un semplice click. Per l’arredamento della vostra abitazione, l’app può ispirarsi ad alcune foto trovate sul web o alle vetrine di alcuni negozi situati nelle vostre vicinanze. Il tutto fino a creare lo stile che si adatta di più alle vostre esigenze e desideri.

In più avrai la possibilità di entrare in contatto con architetti, costruttori, relatori ed altri professionisti del settore.

Sticker Maker. Una delle app migliori per la creazione personalizzata di propri sticker. L’applicazione consente infatti, di realizzare un proprio pacchetto all’interno del quale trovare un numero massimo di 30 sticker. Gli sticker possono essere creati semplicemente partendo dalle immagini presenti nella propria galleria. Sticker Maker è uno strumento molto semplice ed intuitivo da utilizzare.

Bitmoji L’app che ti consente di creare emoji e adesivi personalizzati che hanno te stesso come protagonista. È possibile, infatti, creare la propria immagine sotto forma di cartone animato. Inoltre, sfruttando tutti gli strumenti che l’applicazione mette a vostra disposizione potrete sbizzarrirvi con vari look, scene, accessori e così via.