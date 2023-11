DAZN, la SERIE A è tornata: tutte le partite del weekend

Chiaramente ci saranno partite molto più interessanti di altre durante questo weekend di Serie A. DAZN ovviamente le avrà tutte in esclusiva e i suoi utenti non si perderanno nulla. Secondo quanto riportato, c’è grande attenzione per la seconda gara di sabato 25 novembre, quella che vedrà contrapposte le formazioni di Atalanta e Napoli. Entrambe le squadre si giocano un posto tra le prime sei, provando a stare anche in zona Champions.

Molta attesa anche per Milan e Fiorentina che si sfideranno a San Siro alle 20:45 sempre di sabato.

Tutto si proietta poi al match salvezza di domenica alle 15 che vedrà fronteggiarsi Frosinone e Genoa. Grande attenzione sul posticipo serale, domenica alle 20:45 a Torino con in campo Juventus ed Inter per il più classico dei derby d’Italia. Qui le due squadre si contenderanno il primo posto in solitaria.

DAZN, ecco le partite che si giocheranno nel weekend di Serie A

Questa invece è la lista totale con tutte le partite che gli utenti di DAZN potranno vedere in esclusiva:

Sabato 25 novembre

15:00 – Salernitana vs Lazio (Stadio Arechi, Salerno)

– Salernitana vs Lazio (Stadio Arechi, Salerno) 18:00 – Atalanta vs Napoli (Gewiss Stadium, Bergamo)

– Atalanta vs Napoli (Gewiss Stadium, Bergamo) 20:45 – Milan vs Fiorentina (Stadio San Siro, Milano)

Domenica 26 novembre

12:30 – Cagliari vs Monza (Unipol Domus, Cagliari)

– Cagliari vs Monza (Unipol Domus, Cagliari) 15:00 – Empoli vs Sassuolo (Carlo Castellani – Computer Gross Arena, Empoli)

– Empoli vs Sassuolo (Carlo Castellani – Computer Gross Arena, Empoli) 15:00 – Frosinone vs Genoa (Stadio Benito Stirpe, Frosinone)

– Frosinone vs Genoa (Stadio Benito Stirpe, Frosinone) 18:00 – Roma vs Udinese (Olimpico, Roma)

– Roma vs Udinese (Olimpico, Roma) 20:45 – Juventus vs Inter (Allianz Stadium, Torino)

Lunedì 27 novembre