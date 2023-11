Iliad, il 5G è gratis per tutti ma solo con questa OFFERTA

Per Iliad il dominio è scritto da quando è arrivato per la prima volta in Italia tra i gestori mobili. Non essendo un gestore virtuale e quindi un operatore ordinario come gli altri, risulta ancora più in vantaggio. Questa azienda infatti si comporta come se le sue offerte fossero di natura MVNO, esattamente come Kena, CoopVoce e Fastweb.

Pertanto, essendo un gestore MNO com TIM e Vodafone, riesce a dominare senza problemi, avendo peraltro prezzi molto più bassi del solito. Lo dimostra soprattutto la promo attualmente disponibile sul sito ufficiale, ovvero la Giga 150.

Iliad: le migliori offerte degli altri gestori non scalfiscono la Giga 150

Per avere un’offerta di questo genere bisogna solo andare sul sito ufficiale di Iliad dove tutto è descritto alla grande. Ogni aspetto ed ogni clausola, peraltro mai dannosa, sarà descritta.

Scendendo più nel dettaglio, gli utenti che sottoscrivono questa promozione mobile, possono avere tutti i mesi minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, si arriva ad un totale di 150 giga da utilizzare entro il mese, peraltro in rete 5G.

Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 € per sempre, con il costo di attivazione che è analogo ma da pagare solo la prima volta. Pertanto la prima ricarica dovrà essere fatta da 20 €.

Facendo un breve discorso sul 5G, questo viene offerto gratuitamente a tutti coloro che hanno uno smartphone compatibile. Ricordiamo infatti che è fondamentale avere un dispositivo che supporti il 5G, altrimenti sarà inutile averlo a disposizione.