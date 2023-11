Unitamente al sistema operativo di riferimento, il Play Store continua a rinnovarsi. Il 2023 è stato identificato da Google come l’anno chiave per migliorare tutte le sue piattaforme, a partire da Android in generale fino ad arrivare proprio al market che pullula di titoli tra giochi e applicazioni.

Oltre ai nuovi aggiornamenti che hanno riguardato infatti il sistema operativo, giunto alla sua 14ª edizione, ci sono tanti titoli nuovi all’interno del Play Store. Molti utenti però non aspettavano altro che una nuova iniziativa che concedesse loro la possibilità di scaricare qualcosa gratis.

No, non stiamo parlando delle applicazioni o dei giochi gratuiti che sono presenti nel market, ma di titoli a pagamento che solo per un determinato periodo di tempo possano essere portati a casa gratis. Quel giorno effettivamente è arrivato ed infatti proprio oggi c’è una lista piena di soluzioni da scaricare senza pagare. Abbiamo selezionato tutto minuziosamente, controllando gioco per gioco e applicazione per applicazione onde evitare che sorgano problemi legati a malware e virus vari.

Android regala titoli gratis: ci sono app e giochi a pagamento che non hanno prezzo

Come succede ogni settimana all’interno della piattaforma Android, anche oggi ci sono dei titoli a pagamento gratis sul Play Store. Il famoso market di Google che unisce più di 2,7 miliardi di utenti, concede dei titoli straordinari come potete notare all’interno dell’elenco seguente. Per partire con il download dovrete solamente cliccare sui titoli e sarete ricondotti al Play Store.

Tra le migliori soluzioni nel mondo dei giochi ecco ad esempio Puzzle Words Pro, scaricato già da oltre 10.000 persone. Per quanto concerne le applicazioni invece c’è quella che consente di riprodurre riprodurre suoni per dormire tranquilli, ovvero Sleep BeReal Sound – Calming.