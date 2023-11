Il Black Friday di Amazon è sempre pronto a far sentire la propria voce nel mercato, mettendo a disposizione degli utenti i migliori prezzi bassi del momento, con la possibilità comunque di approfittare di tantissima tecnologia, con una spesa ridottissima. E’ questo il caso del notebook Asus, o meglio chromebook, che oggi possiamo definire ad una delle cifre più basse mai viste.

Il display da 14 pollici, con trattamento anti-riflesso, lo rende facilmente utilizzabile praticamente ovunque, oltre che trasportabile, date le relative ridotte dimensioni, con peso che non supera 1,47kg, grazie al suo chassis estremamente leggero. Sotto il cofano trova posto il processore Intel Celeron N4500, per prestazioni adeguate alla fascia di prezzo, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna su eMMC (potete acquistare anche versioni differenti su Amazon).

Amazon Black Friday, ecco l’offerta sul notebook Asus

E’ indubbio che il rapporto qualità/prezzo penda maledettamente dalla sua parte, proprio perché ad oggi gli utenti arrivano a spendere solamente 189 euro per il suo acquisto, con una riduzione ulteriore del 10% in confronto al prezzo più basso raggiunto in passato.

Il sistema operativo, essendo un Chromebook, non può che essere ChromeOS, molto facile ed intuitivo, nasce per fornire un rapido accesso alle funzioni di base, nonché una operatività legata più che altro al web. La scheda grafica è integrata sulla scheda madre, si tratta della classica Intel UHD Graphics 600. Il prodotto gode della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che permette così di coprire ogni singolo difetto di fabbrica, ed evitare problemi di base sin dai primi momenti.