Negli ultimi anni la friggitrice ad aria ha goduto di una diffusione incredibile all’interno delle cucine di tutto il mondo, da paladina del benessere, data la sua capacità di cuocere con l’aggiunta di pochissimi grassi, permette a tantissimi appassionati di velocizzare le proprie ricette, oltre che consumare meno energia (dato il rapido riscaldamento in confronto al classico forno).

Essendo davvero tantissimi i modelli disponibili in commercio, Amazon ha avuto l’imbarazzo della scelta nella promozione del Black Friday, ma tra quelli in offerta abbiamo selezionato la Proscenic T21, dispositivo da 5,5 litri di capacità, con tante funzioni smart, come il controllo da remoto tramite l’applicazione dedicato, e la piena compatibilità con gli assistenti vocali, come Google Assistant o Amazon Alexa.

Friggitrice ad aria, ecco quanto costa il modello di Proscenic

Risparmiare durante il Black Friday è assolutamente alla portata di ogni consumatore, se considerate appunto che per il prodotto in oggetto sarà possibile spendere solamente 85 euro. Una riduzione importante che parte dell’ultima offerta di 107 euro, raggiungendo i 95 euro con l’11% previsto per il Black Friday, a cui si aggiungono altri 10 euro di coupon da applicare in pagina.

Sull’applicazione ufficiale gli utenti possono trovare 29 ricette predefinite che aiuteranno nella creazione delle migliori pietanze. La cottura ad alta temperatura a 360 gradi rende la preparazione decisamente più rapida, con un effetto incrementato del 30% rispetto alla tradizionale, il modello in promozione include anche la funzione di mantenimento al caldo, per una maggiore comodità di utilizzo. Può infine essere facilmente smontata, posizionando ad esempio il cestino antiaderente direttamente in lavastoviglie per il lavaggio finale.