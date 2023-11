La sicurezza del pubblico è da sempre una delle priorità assolute per gli sviluppatori di WhatsApp. Sin dall’introduzione della crittografia end-to-end la chat ha dimostrato di voler garantire ai suoi utenti la massima riservatezza e la massima discrezione per le conversazioni quotidiane sulla piattaforma.

WhatsApp, la password arriva per gli utenti con la versione desktop

Una ulteriore novità legata alla sicurezza è stata riportata dai leaker di WABetaInfo. Dopo il rilascio per la versione sui dispositivi mobili, a breve anche sulla versione desktop della chat, ossia WhatsApp Web, arriverà il tool che consentirà di inserire una password secondaria per la protezione di tutte le proprie conversazioni.

La novità prevista da WhatsApp Web si compone in un duplice livello. Ogni qualvolta il dispositivo su cui è collegata la chat entrerà in funzione di stand-by o di modalità di riposo, alla sua riaccensione si attiverà in automatico lo strumento del blocco schermo.

Per superare il blocco schermo sarà possibile, su scelta facoltativa del singolo utente, associare anche una password secondaria, in aggiunta a quella del dispositivo fisso. Per associare questa password gli utenti dovranno selezionare l’apposita funzione attraverso il menù Impostazioni, alla voce Sicurezza. Una seconda password potrebbe essere necessaria per far sì che occhi indiscreti non abbiano accesso alle proprie conversazioni.

Sulla questione dei tempi di rilascio per questo upgrade, non ci sono ancora conferme da parte degli sviluppatori di WhatsApp. Ad ogni modo, l’attesa – sempre stando a quelle che sono le anticipazioni di WABetaInfo – non dovrebbe essere superiore a poche settimane.