La rete satellitare Starlink ha di recente fatto un annuncio davvero interessante. Parliamo di una sostanziale riduzione dei suoi prezzi, in particolare per quanto riguarda il kit iniziale e la tariffa mensile.

Si tratta di un’opportunità davvero unica, che vi consigliamo di sfruttare prima che sia troppo tardi.

In quanto, tale promozione cade proprio a pennello, come una sorta di compensazione a causa dei problemi di accessibilità del servizio che i clienti hanno dovuto affrontare nei mesi precedenti.

Ma vediamo meglio in cosa consiste questo risparmio.

Starlink, tutte le promozioni attive

Per un periodo limitato i clienti di Staelink potranno ottenere:

Il kit iniziale al prezzo super scontato di 299 euro, invece di 450€. Parliamo dunque di un risparmio di circa 150 euro , uno sconto del 33%;

al prezzo super scontato di 299 euro, invece di 450€. Parliamo dunque di un , uno sconto del Sconto anche sulla tariffa mensile ridotta a 40 euro, invece di 50 euro. Dunque in questo caso uno sconto del 20%.

Presumibilmente, l’offerta dovrebbe valere fino alla fine del Black Friday. Tuttavia, non sappiamo ancora con certezza se questa riduzione di prezzo della tariffa mensile sia permanente o limitata esclusivamente al periodo iniziale del kit.

In ogni caso, siamo sicuri che l’iniziativa contribuirà ad attirare un maggior numero di clienti, soprattutto in Italia.

Se anche voi siete interessati ad attivare il servizio di Starink, per verificare la vostra copertura di rete basterà andare sul sito internet ufficiale della piattaforma. Oltre a valutare il livello della vostra connessione potrete anche valutare i vari piani tariffari disponibili. Scegliere, tra di essi, quello che risponde maggiormente alle vostre esigenze e soddisfa i vostri bisogni.