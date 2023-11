In cerca di un’energia più flessibile e moderna? Le stazioni di alimentazione mobili stanno ridefinendo il nostro approccio all’energia, offrendo una versatilità senza precedenti. Perfette per chi è sempre in movimento, queste centrali portatili possono fungere da riserva di energia, soluzione di backup domestica o addirittura come estensione di un impianto fotovoltaico. Un esempio lampante di questa innovazione è la BP2000 di Oukitel. Non solo una semplice batteria, ma un vero e proprio sistema energetico modulare. Il dispositivo di base, già potente di suo, può essere ampliato con fino a sette batterie aggiuntive, raggiungendo una capacità strabiliante di oltre 16 kWh. Non si tratta solo di un accessorio, ma di un cambio di paradigma nell’immagazzinamento e utilizzo dell’energia: un passo avanti verso un futuro più sostenibile e autonomo.

Cosa abbiamo in test

Il nostro pacchetto di test include, oltre alla stazione di alimentazione, un’ulteriore batteria aggiuntiva B2000. La BP2000 è dotata di vari accessori: un cavo di alimentazione, un cavo di ricarica per auto, un cavo MC4-XT60 per collegare pannelli solari e un cavo speciale DC-MC4 per la connessione all’inverter del piccolo impianto solare da balcone. Per quanto riguarda la batteria aggiuntiva B2000, sono inclusi un cavo di ricarica per auto, un cavo MC4-XT60 per pannelli solari e un cavo particolarmente robusto per il collegamento alla stazione di alimentazione.

La BP2000 và posizionata sempre in cima, mentre fino a sette batterie aggiuntive possono essere messe in basso. La batteria superiore è collegata direttamente alla stazione di alimentazione, mentre un’eventuale seconda batteria si collega al primo pacchetto di batterie, una terza al secondo, e così via.

Le dimensioni della Powerstation BP2000 sono di 480 x 296 x 241 mm con un peso di circa 23,6 kg. La batteria aggiuntiva B2000 ha dimensioni simili, 474 x 296 x 241 mm, e un peso di 18,5 kg, rendendola anch’essa piuttosto pesante. All’interno di entrambe le unità sono alloggiate le moderne batterie LiFePO4, che promettono una durata di oltre 3500 cicli di ricarica mantenendo almeno l’80% della loro capacità.

Perché scegliere una batteria Lifepo4

Quando si tratta di scegliere una batteria per applicazioni che richiedono un’alta affidabilità e una lunga durata, le batterie al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) rappresentano spesso una scelta superiore rispetto alle tradizionali batterie al litio-ion (Li-ion). Ecco alcuni motivi chiave per cui le batterie LiFePO4 possono essere una scelta migliore:

Maggiore Sicurezza: Le batterie LiFePO4 sono note per la loro stabilità termica e chimica, che le rende meno propense a sovraccarichi o cortocircuiti. Questo significa un rischio minore di incendi o esplosioni, un fattore cruciale soprattutto in applicazioni dove la sicurezza è una priorità. Vita Utile Prolungata: Le batterie LiFePO4 hanno una vita utile significativamente più lunga rispetto alle batterie Li-ion tradizionali. Mentre una batteria Li-ion standard può avere una durata di circa 500-1000 cicli di carica, una batteria LiFePO4 può durare per oltre 2000 cicli, mantenendo una buona percentuale della sua capacità originale. Questo le rende ideali per applicazioni che richiedono una lunga durata senza la necessità di sostituzioni frequenti. Migliore Resistenza alle Temperature Estreme: Le batterie LiFePO4 hanno una migliore resistenza sia alle alte che alle basse temperature rispetto alle loro controparti Li-ion. Questo le rende adatte per l’uso in ambienti esterni o in condizioni climatiche estreme, come in applicazioni industriali o veicoli elettrici. Prestazioni Energetiche Costanti: Queste batterie mantengono una tensione quasi costante per la maggior parte del ciclo di scarica, garantendo prestazioni energetiche costanti fino a quando la batteria è quasi scarica, a differenza delle batterie Li-ion che possono mostrare una diminuzione più significativa della tensione man mano che si scaricano. Impatto Ambientale Ridotto: Le batterie LiFePO4 contengono fosfato di ferro, che è meno nocivo per l’ambiente rispetto ad altri materiali utilizzati nelle batterie Li-ion. Questo le rende una scelta più ecologica, soprattutto in termini di smaltimento a fine vita. Costo a Lungo Termine: Anche se il costo iniziale delle batterie LiFePO4 può essere superiore rispetto alle Li-ion, il loro ciclo di vita più lungo e la minore necessità di manutenzione o sostituzione le rendono più economiche nel lungo termine.

Connettività

Progettata per soddisfare le esigenze più variegate, questa unità base si presenta come un hub di energia multifunzionale. Con cinque prese Schuko, due porte USB Tipo-C con 100 watt di Power Delivery ciascuna, quattro porte USB Tipo-A con potenze fino a 18W e quattro connessioni DC, offre una gamma di opzioni per ogni tipo di dispositivo elettronico.

Un aspetto fondamentale della BP2000 è la sua versatilità di ricarica: può essere alimentata sia tramite rete elettrica, con una spina IEC, sia attraverso la porta XT60, che permette il collegamento a un impianto fotovoltaico. Un dettaglio interessante è la possibilità di ricaricarla anche dalla porta accendisigari di un’auto, evidenziando la sua natura mobile e adattabile.

Passando alla batteria ausiliaria B2000, questa integra una porta USB Tipo-A, una porta USB Tipo-C di 100W, una presa auto e una connessione XT60. La B2000 può essere caricata direttamente tramite la porta XT60 o attraverso un cavo di collegamento alla stazione BP2000. Questa configurazione modulare permette di collegare in serie batterie aggiuntive B2000 all’unità base, creando una rete energetica espandibile.

Le funzionalità del BP2000 non si fermano qui: viene fornito con un cavo IEC, un adattatore XT60-MC4 per il collegamento a pannelli solari e un cavo adattatore per auto. Un ulteriore tocco di praticità è dato da un piccolo scomparto superiore per riporre i cavi. Anche la confezione del B2000 è ben fornita, includendo due cavi adattatori, un cavo di connessione e un manuale operativo.

L’intero sistema Oukitel BP2000 e B2000 illustra una nuova direzione nell’energia portatile: non solo fornisce una vasta gamma di opzioni di connettività, ma anche una flessibilità di ricarica e una modularità senza precedenti, rendendolo un alleato ideale sia per gli appassionati di tecnologia che per i professionisti in movimento.”

Funzionalità e utilizzo

BP2000 e B2000 sono dotate di una capacità impressionante di circa 2 o 4 kWh e una potenza continua di 2.200 watt, promettono una potenza di picco fino a 4.000 watt, secondo il produttore.

L’ampio spettro di utilizzi possibili per le stazioni Oukitel sembra illimitato: dal fornire energia agli utensili elettrici in giardino, agli elettrodomestici sul balcone, fino al funzionamento di una macchina del caffè in auto. Oukitel BP2000 e B2000 rappresentano non solo dispositivi di alimentazione, ma veri e propri centri di energia portatile, capaci di trasportare ‘elettricità’ ovunque sia necessaria.

Tuttavia, vi sono alcuni aspetti da considerare quando si utilizza il BP2000. Primo, il dispositivo non è progettato per resistere a condizioni atmosferiche avverse; pertanto, è necessario proteggerlo da umidità e sporco eccessivo. Secondo, il peso combinato del BP2000 e del B2000 supera i 40 chilogrammi, rendendo il trasporto su lunghe distanze meno pratico, nonostante sia possibile spostare i singoli moduli su brevi distanze. Terzo, sebbene il BP2000 disponga di cinque prese da 220 V, un uso simultaneo di dispositivi energivori può rapidamente superare il carico di picco, provocando lo spegnimento del dispositivo.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica notevole del sistema. Nonostante alcune istruzioni operative possano risultare complesse, l’operatività della Powerstation è intuitiva. Sia il BP2000 che il B2000 sono dotati di un pulsante di accensione/spegnimento, e i vari gruppi di alimentazione possono essere attivati o disattivati singolarmente. Importante è ricordare di disattivare i gruppi di alimentazione o spegnere completamente la stazione quando non in uso, per evitare scariche continue. Si sente anche un fastidioso sibilio quando l’inverter è acceso.

Durante i nostri test, abbiamo sottoposto il sistema Oukitel a diverse applicazioni pratiche, collegando vari tipi di apparecchiature elettriche. Abbiamo osservato che quando si utilizzano simultaneamente più dispositivi, il sistema gestisce bene un carico fino a poco più di 3.000 watt, oltre il quale si verifica lo spegnimento automatico per sovraccarico.

D’altro canto, una vasta gamma di elettrodomestici domestici, tra cui lavatrici, piani cottura a induzione e grill elettrici, hanno funzionato senza intoppi con il sistema. La capacità utilizzabile media osservata durante i test è stata di circa 3,7 kWh, pari al 91% della capacità lorda specificata.

I tempi di funzionamento variano a seconda del dispositivo collegato. Mentre apparecchi ad alto consumo come grill elettrici e piani cottura possono operare per circa 1,5 ore a un carico continuo di circa 2 kW, dispositivi più parsimoniosi come un notebook possono funzionare per periodi significativamente più lunghi, potenzialmente oltre 20 giorni con un utilizzo quotidiano di 8 ore.

Inverter ad Onda Pura

L’inverter a onda pura è un dispositivo cruciale nel panorama delle soluzioni energetiche, specialmente nell’ambito dell’energia rinnovabile e dei sistemi di alimentazione di backup. Questo tipo di inverter è progettato per convertire la corrente continua (DC), come quella prodotta da pannelli solari o batterie, in corrente alternata (AC), che è la forma di energia utilizzata dalla maggior parte degli apparecchi domestici e industriali. La caratteristica distintiva dell’inverter a onda pura è che produce una forma d’onda di corrente alternata molto simile a quella fornita dalla rete elettrica tradizionale. Ecco perché è così importante:

Compatibilità con Tutti i Dispositivi: A differenza degli inverter a onda modificata, gli inverter a onda pura sono compatibili con praticamente tutti i dispositivi elettronici, compresi quelli sensibili come apparecchiature mediche, dispositivi audio/video di alta qualità e alcuni tipi di motori. Questo li rende ideali per una vasta gamma di applicazioni. Maggiore Efficienza e Affidabilità: Gli inverter a onda pura forniscono una corrente più stabile e uniforme, che riduce il rischio di malfunzionamenti o danni ai dispositivi collegati. Questo si traduce in una maggiore efficienza operativa e in una maggiore affidabilità nel tempo. Meno Interferenze Elettroniche: A differenza degli inverter a onda modificata, che possono causare interferenze elettroniche (come ronzii o fruscii) in alcuni dispositivi, gli inverter a onda pura producono una corrente più “pulita” che riduce questi problemi. Questo è particolarmente importante per apparecchiature sensibili come sistemi audio, computer e dispositivi di comunicazione. Protezione dei Dispositivi: L’uso di un inverter a onda pura protegge i dispositivi elettronici da potenziali danni causati da variazioni di corrente. Questo è particolarmente rilevante per apparecchiature costose o critiche, dove un malfunzionamento potrebbe avere conseguenze gravi. Necessario per Alcuni Apparecchi: Alcuni dispositivi, come quelli che utilizzano motori a velocità variabile o alcuni tipi di caricatori, funzionano solo o funzionano meglio con un’inversione a onda pura. Utilizzare un inverter a onda modificata con questi dispositivi può portare a prestazioni scadenti o addirittura a danni. Migliore Qualità dell’Energia per Sistemi Solari e di Backup: Per chi utilizza sistemi di energia solare o sistemi di backup per la propria abitazione o attività commerciale, un inverter a onda pura è essenziale per garantire che l’energia prodotta sia della stessa qualità (o superiore) a quella fornita dalla rete elettrica.

Utilizzo come UPS

Un aspetto notevolmente interessante di questo dispositivo è la sua capacità di funzionare come sistema UPS (Uninterruptible Power Supply), offrendo una sicurezza aggiuntiva in caso di interruzioni o instabilità della rete elettrica.

Immaginate un ufficio dove computer e server sono cruciali per il funzionamento quotidiano, o una casa dove apparecchiature mediche devono rimanere operative senza interruzioni; in queste situazioni, la BP2000 diventa un baluardo contro l’imprevedibilità dell’alimentazione elettrica. In caso di un’interruzione improvvisa della corrente, la stazione di Oukitel è progettata per attivarsi automaticamente, garantendo che i dispositivi collegati continuino a funzionare senza interruzioni. Questo passaggio immediato dalla rete elettrica alla batteria della BP2000 è fondamentale per prevenire perdite di dati, danni ai dispositivi o altri inconvenienti che possono sorgere durante un’interruzione di corrente.

Oltre a fungere da salvacondotto in caso di blackout, la BP2000 si rivela preziosa anche durante fluttuazioni di tensione o picchi di corrente, che sono altrettanto pericolosi per l’elettronica sensibile. Fornendo una corrente stabile e affidabile, protegge gli apparecchi elettronici da potenziali danni, prolungandone la vita utile e mantenendoli in condizioni ottimali.

Modalità di ricarica

Il dispositivo supporta due modalità principali di ricarica: una attraverso la connessione alla rete elettrica (AC) e l’altra tramite varie fonti di corrente continua (DC), come moduli fotovoltaici o una presa da 12 V per auto.

Per una ricarica rapida ed efficiente, la modalità AC tramite rete elettrica è la scelta ottimale. Attivando la funzione Quickcharge, la BP2000 e qualsiasi batteria di espansione collegata possono essere caricate con una potenza di circa 1.800 watt. Questa modalità permette di ricaricare completamente le batterie in circa 2,5 ore, a partire da uno stato di totale scarica. In alternativa, la modalità di carica lenta limita il consumo a circa 800 watt, prolungando il tempo necessario per una ricarica completa.

La versatilità della BP2000 si estende anche alle opzioni di ricarica DC. Il cavo adattatore XT60-auto incluso si rivela particolarmente utile in viaggio, ad esempio per coloro che viaggiano in auto o camper. Tuttavia, con una potenza di ricarica massima di circa 120 watt, questa opzione richiede più tempo per accumulare una quantità significativa di energia.

L’utilizzo di moduli fotovoltaici offre una soluzione di ricarica DC più rapida. Oukitel indica una potenza massima di 1.000 watt, ottenibile tramite l’adattatore XT60-MC4 incluso. Per raggiungere questa potenza di carica, è necessario collegare in serie diversi moduli fotovoltaici. Il modulo solare portatile di Oukitel, che fornisce 400 Wp, dimostra l’efficienza comparabile ai moduli fotovoltaici convenzionali.

Un aspetto notevole è la possibilità di caricare il BP2000 contemporaneamente tramite la connessione di rete (AC) e l’ingresso CC, portando la potenza massima di carica teorica a 2.800 watt. Tuttavia, nella pratica, si tende ad utilizzare prevalentemente una delle due opzioni.

La batteria di espansione B2000 aggiunge un ulteriore livello di flessibilità. Può essere caricata individualmente tramite una porta XT60 utilizzando i moduli fotovoltaici collegati, anche se in questo caso la potenza di carica è limitata a 200 watt.

Raffreddamento e rumorosità

La centralina elettrica, dotata di diverse ventole integrate, ha mostrato un comportamento acustico particolarmente evidente durante i test.

Queste ventole, progettate per attivarsi in base alla temperatura interna del dispositivo, hanno vari livelli di velocità. Tuttavia, anche il livello più basso, registrato a circa 50 dB(A) a una distanza di un metro, è stato percepito come significativamente rumoroso. Questa caratteristica potrebbe risultare particolarmente invadente, soprattutto in ambienti chiusi dove il silenzio è prezioso, come in uffici o abitazioni. Anche con una carica lenta o sotto un carico ridotto, le ventole tendono a entrare in funzione frequentemente, un dettaglio che alcuni utenti potrebbero trovare fastidioso.

È interessante notare, tuttavia, che quando la BP2000 è sottoposta a carichi elevati o in modalità di ricarica rapida, il livello di rumore può salire fino a sfiorare i 60 dB(A), secondo le misurazioni effettuate. Questo livello di rumore, simile a quello di una conversazione normale o di un ufficio rumoroso, può essere considerevole, specialmente se il dispositivo è utilizzato per periodi prolungati o in ambienti dove il rumore di fondo è già un fattore.

Nonostante questi aspetti possano suscitare qualche perplessità, c’è un lato positivo: l’efficacia del sistema di raffreddamento. Grazie alla continua attività delle ventole, l’involucro della BP2000 rimane sempre a una temperatura sicura. Durante i nostri test, non abbiamo rilevato temperature di superficie superiori a 35 °C (95 °F), indipendentemente dalle condizioni di utilizzo. Questo è un fattore importante per la sicurezza e la durata del dispositivo, soprattutto considerando che le batterie e i componenti elettronici sono sensibili al surriscaldamento.

Videorecensione

Galleria

Conclusioni

Dopo un’attenta valutazione del BP2000, mi trovo di fronte a un prodotto che, nel suo insieme, offre una proposta interessante nel campo degli accumulatori energetici, con alcune peculiarità degne di nota e altre che richiedono attenzione.

Innanzitutto, la modalità UPS (Uninterruptible Power Supply) emerge come un punto di forza significativo del BP2000, particolarmente adatta per coloro che cercano una soluzione di backup per le emergenze energetiche. La sua efficacia in questa modalità, unita alla capacità di integrarsi in un setup domestico, ne fa un’opzione valida per gli utenti che desiderano una soluzione di emergenza per blackout o interruzioni di corrente.

L’assenza di una funzionalità di connessione e di un’app di supporto è una mancanza notevole. Questo potrebbe essere un fattore decisivo per gli utenti che prediligono un controllo e un monitoraggio a distanza dei loro dispositivi, influenzando significativamente l’attrattiva del prodotto in un mercato sempre più connesso.

Per quanto riguarda l’utilizzo con impianti fotovoltaici, mostra un potenziale notevole, soprattutto per chi non dispone di un impianto fotovoltaico sul tetto ma desidera sfruttare l’energia solare da un balcone. La capacità di 2 kWh, espandibile a 4 kWh con l’aggiunta di una unità B2000, sembra adeguata per le esigenze energetiche di una casa di piccole dimensioni. Tuttavia, è importante sottolineare la limitazione nell’uso con micro-inverter: la BP2000 supporta solo inverter fino a 24 Volt e 10 Ampere, un dettaglio cruciale per i potenziali acquirenti.

BP2000 di Oukitel si presenta come un’opzione valida in alcune circostanze specifiche, soprattutto per chi cerca una soluzione UPS affidabile e un’opzione di accumulo per piccoli impianti fotovoltaici. Ma la mancanza di connettività e le restrizioni sui tipi di inverter supportati sono aspetti che potrebbero limitare la sua applicabilità per alcuni utenti. Il prodotto si posiziona dunque in una nicchia specifica, con pregi e limiti che variano a seconda delle esigenze individuali e delle priorità di utilizzo.

