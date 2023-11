Gli strumenti elettronici al giorno d’oggi sono un denominatore comune della vita di ognuno di noi, ogni utente infatti si interfaccia con uno di questi in qualsiasi momento, da quando usa la propria automobile a quando manda un messaggio su WhatsApp utilizzando il proprio smartphone.

Questi strumenti sfruttano le onde elettromagnetiche, essenziali per consentirgli di comunicare con tutta l’infrastruttura intorno a noi e con altri dispositivi, basti pensare che servono anche per la connessione a internet via wifi o via connessione dati, nonché anche per la connessione con altri dispositivi elettronici.

Dunque gli smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche, le cui quantità è descritta da un valore specifico che fa anche da limite non valicabile, stiamo parlando del valore SAR (Specific Absorption Rate) e descrive la quantità di energia assorbita dal corpo umano per unità di peso e si esprime in Watt su Chilogrammo.

Gli smartphone col SAR più elevato

In Europa secondo le normative gli smartphone non devono avere una SAR superiore a 2 W/kg, ed ecco che l’ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (Bundesamt für Strahlenschutz) ha deciso di stilare una top 20 degli smartphone con i SAR più elevati rispetto agli altri device, vediamoli insieme: