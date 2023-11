I passi in avanti compiuti da Iliad nel campo della telefonia mobile in Italia sono sempre più evidenti. Il gestore francese avanza sempre di più nella gerarchia dei provider attivi nel nostro Paese, anche grazie ad offerte molto vantaggiose per quanto concerne i listini delle ricaricabili. La migliore occasione del provider è ancora una volta la Giga 150.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

Il pacchetto di Giga 150 contempla l’oramai famosa formula con un prezzo mensile pari a 9,99 euro ogni mese per il rinnovo della tariffa. Gli utenti a questo costo avranno diritto a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e ben 150 Giga per la connessione di rete da strutturare anche con la tecnologia del 5G.

Tra le grandi novità della Giga 150 vi è proprio la tecnologia 5G. I clienti del gestore francese possono ottenere il servizio con le reti di ultima generazione completamente a costo zero.

Iliad nel corso di queste settimane sta lavorando inoltre per implementare le sue infrastrutture per le linee di ultima generazione. Gli investimenti, che saranno sempre più mirati, sul 5G porteranno però ad una rinuncia sul fronte dei servizi per gli attuali clienti.Come già previsto da TIM o Vodafone, anche Iliad darà presto seguito al suo processo di eliminazione delle linee 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.