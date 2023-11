Amazon sta donando fantastiche offerte per il Black Friday, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Una delle promo più interessanti riguarda gli auricolari Apple AirPods, che sono scontati a soli 239,00€ per un periodo limitato.

Gli Apple AirPods sono dispositivi wireless di alta qualità, con un design elegante e moderno. Sono compatibili con tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad e Apple Watch, e offrono una connessione Bluetooth affidabile e un’autonomia della batteria di lunga durata. Inoltre, questi auricolari hanno un microfono integrato per le chiamate e la possibilità di attivare Siri con un doppio tocco. Sono l’accessorio perfetto per chiunque ami ascoltare musica, fare chiamate o semplicemente godersi il proprio tempo libero senza doversi preoccupare di fili o cavi.

Perché acquistare gli auricolari Apple AirPods non ti deluderà

Il chip Apple H2 rappresenta il cuore potente degli AirPods Pro, contribuendo a fornire prestazioni audio eccezionali e una serie di funzioni avanzate. Esso permette anche una cancellazione del rumore più intelligente, offrendo un’esperienza di ascolto immersiva. La tecnologia avanzata riduce efficacemente i rumori di fondo, creando un ambiente tranquillo e concentrato. La funzione di audio unisce la modalità Trasparenza e l’eliminazione attiva del rumore, garantendo la migliore esperienza d’ascolto in base all’ambiente circostante, anche se si è in metro.

Una delle funzioni più sorprendenti è la modalità “Rilevamento Conversazione” che va abbassare automaticamente l’audio riprodotto attraverso le cuffie per permetterci di ascoltare la persona con cui stiamo parlando. Ultima opzione di cui vale la pena parlare è la Volume Personalizzato il cui funzionamento è molto simile alla precedente in quanto va ad adattare in automatico l’audio in base alle proprie esigenze, cambiandolo a seconda dell’attività che si sta svolgendo. La promo prima evidenziata è davvero conveniente, quindi se stai cercando un nuovo paio di auricolari di alta qualità ti consigliamo di approfittare di questa offerta del Black Friday su Amazon.