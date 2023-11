Netflix elegge la serie TV numero 1, ecco la classifica

Dopo aver assistito durante il periodo estivo al dominio di alcune serie TV tra le quali OnePiece che ha totalizzato numeri straordinari, sembra che il mese di novembre di Netflix non sia da meno.

Lo scorso mese di ottobre ha visto trionfare Lupin, che è peraltro disponibile ancora nella classifica delle TOP 10 serie TV. Ora però è tempo di pensare al presente, con le migliori tre produzioni del momento.

Netflix continua, le tre serie più viste del momento sono straordinarie: ecco la lista

Il mese di novembre vede al primo posto, dopo un gran ritorno, una serie molto attesa. Stiamo parlando di Suburraeterna, praticamente il prosieguo di Suburra. Dopo la morte di Aureliano, Spadino è fuggito in Germania, più precisamente a Berlino dove è rimasto per alcuni anni. In seguito ad alcuni eventi legati alla sua famiglia, quella degli Anacleti stanziata a Roma, sarà costretto a tornare e ad intraprendere una nuova guerra tra clan. Lo scenario sarà sorprendente, siccome saranno diverse le fazioni in gioco.

Al secondo posto non poteva mancare la quinta stagione di The Crown, serie TV che parla degli eventi della famiglia reale inglese. Saranno ripercorsi i nuovi passi del lungo regno della regina Elisabetta II, con tante nuove situazioni di cui in molti non conoscevano l’esistenza.

Il terzo gradino del podio è occupato da una nuova produzione, Il codice del crimine. Una rapina dei tratti davvero particolari dovrà essere esaminata da due agenti che per la prima volta faranno coppia. I colpi di scena non mancheranno mai.