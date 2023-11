Android Auto è un sistema operativo per automobili sviluppato da Google. Esso consente di utilizzare funzioni del proprio smartphone in modo sicuro e semplice mentre si guida. Come funziona? Attraverso la connessione della vettura al proprio smartphone tramite cavo USB o wireless, in modo da poter poi utilizzare le sue funzioni tramite il display o i comandi vocali.

Tra le funzioni di Android Auto, si possono trovare la navigazione con Google Maps, la riproduzione musicale, la ricezione e l’invio di messaggi e chiamate telefoniche. Risulta molto utile anche per la ricerca delle informazioni sullo stato del traffico e sulle condizioni meteorologiche. Inoltre, voi consente di usufruire delle applicazioni di terze parti come ad esempio Whatsapp o Spotify. Per usufruire del servizio bisogna acquistare un dispositivo apposito, trovabile ad esempio sul sito Amazon. Questa settimana, in occasione dell’attesissimo Black Friday, l’adattatore wireless Motorola MA1 per Android Auto è offerto agli utenti al costo di 69,99€, con un ribasso di 20€.

Viaggia sicuro con Android Auto

Con l’adattatore Motorola, si potrà usufruire del servizio offerto da Android Auto per utilizzare in maniera totalmente sicura e senza aver bisogno di staccare le mani dal volante il proprio cellulare. La configurazione del dispositivo è molto semplice e veloce, basta infatti utilizzare direttamente l’adattatore inserendolo nella porta usb dell’auto. Nel caso si voglia utilizzare la modalità wireless sullo schermo della propria vettura bisogna però essere certi di possedere uno smartphone con sistema operativo Android compatibile.

Attraverso il wi-fi a 5 GHz si potranno visualizzare i media, le mappe e le applicazioni direttamente dalla propria postazione sul display, una funzione molto comoda quando si effettua un lungo viaggio. Il design del dispositivo è molto elegante e soprattutto stato studiato per renderlo facilmente trasportabile ed ultraleggero. Il colore nero si adatta a qualsiasi vettura e il pad in gel permette di posizionarlo in maniera efficace per consentirgli di mantenere in ogni momento la posizione.

Chi in passato ha utilizzato Android Auto ha affermato la sua grande validità. Una vettura, con una piccola aggiunta, si trasforma e diviene molto più tecnologica e smart. Google lavora costantemente per aggiornare il sistema e donare agli utenti le migliori performance possibili: avrete sempre a disposizione novità che perfezioneranno sempre più la vostra esperienza di guida.