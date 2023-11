La TV, da tempo mass media per eccellenza e che, per decenni, è stata la miglior compagnia all’interno delle case degli italiani, si prepara a lasciare il suo posto d’onore. A sostituirla sarà un nuovo strumento più tecnologico e all’avanguardia, lo Smartphone.

Ebbene è proprio così, il televisore sta via via sempre più scomparendo dal Paese. Tale situazione è stata dimostrata in maniera ineccepibile dai dati che la Censis, l’istituto di ricerca socio economico italiano, ha presentato al Senato, il 14 Novembre 2023.

Di pari passo con lo sviluppo tecnologico anche i comportamenti degli italiani si stanno rivoluzionando. Ad oggi, infatti, già il 2.8% degli italiani non possiede più una TV in casa. Stiamo parlando di ben 700.000 famiglie che hanno deciso di abbandonare per sempre il noto mass media.

Mentre l’utilizzo e il possesso di smartphone è riuscito a raggiungere quote incredibili, parliamo infatti di più di 50.6 milioni.

Il destino della TV, una soluzione per il futuro

È stato soprattutto in questo 2023 che la posizione delle TV tradizionali è notevolmente cambiata. In moltissime case degli italiani ben 21 milioni di Smart TV hanno cominciato a sostituire quelle comuni. Se invece pensiamo ai televisori che vengono associati a dispositivi esterni per ampliare le proprie funzioni (nel caso per esempio delle Connected TV) la percentuale aumenta ancora di più. Parliamo infatti di circa 22.8 milioni di dispositivi di questo tipo su tutto il territorio nazionale.

Insomma, il televisore, come qualsiasi altro dispositivo tecnologico, ha bisogno di restare al passo coi tempi se non vuole rischiare di essere abbandonato per sempre. A tal proposito, sarebbe necessario sostituire le vecchie TV con apparecchi compatibili con le nuove tecnologie. Ovviamente il tutto senza trascurare l’importanza di una rete internet veloce e stabile, che per il 2026 si prevede dovrà essere, per legge, estesa a tutta la nazione.