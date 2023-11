L’Intelligenza Artificiale è approdata ormai ad ogni livello nel nostro mondo, dalla progettazione alla programmazione e addirittura nel mondo della creatività, le IA infatti stanno davvero rivoluzionando anche il mondo creativo, un esempio è la possibilità di generare immagini da un testo scritto o addirittura come abbiamo visto con Photoshop Generative Fill, di generare interi livelli perfettamente integrati con la foto.

Proprio la fotografia è la protagonista di oggi, proprio per evitare quanto accaduto con il Sony World Photography Awards, che vide vincitrice una foto generata tramite IA, il World Press Photo Contest ha aggiornato le sue regole, un cambio di rotta decisamente radicale dopo che invece inizialmente si era deciso che tali immagini avrebbero potuto gareggiare nella categoria Open Format.

Il cambio di rotta

Inizialmente si era pensato di concedere alle foto IA la possibilità di gareggiare nella categoria Open Format, decisione che non è stata per niente accolta di buon grado da tutti i fotogiornalisti che attestavano come il loro lavoro fosse documentare la realtà con la realtà e l’IA da sola invece rappresenti quanto di più lontano esista da essa.

Ecco dunque che con i feedback della community, il concorso ha cambiato le regole con la conferma arrivata con un comunicato stampa arrivato Lunedì: “Grazie al feedback onesto e ponderato degli ultimi giorni, abbiamo deciso di modificare le regole per la categoria Open Format nel nostro concorso per escludere le immagini generate da AI. Sia il riempimento generativo che le immagini completamente generate saranno vietate nella categoria Open Format (come già avveniva nelle altre categorie: Singole, Storie e Progetti a Lungo Termine).“.