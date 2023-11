Tra pochi giorni il produttore cinese Xiaomi terrà un evento di presentazione dove saranno svelati diversi nuovi prodotti. Uno di questi è il prossimo Xiaomi Redmi Note 13R Pro. A ridosso dal suo debutto ufficiale, sono emerse in rete numerose specifiche tecniche. Ecco i dettagli.

Xiaomi Redmi Note 13R Pro in arrivo, ecco le presunte specifiche tecniche

Il prossimo 20 novembre 2023 il produttore cinese Xiaomi annuncerà il nuovo smartphone Xiaomi Redmi Note 13R Pro e, come già detto, in apertura, sono da poco emerse numerose delle sue future specifiche tecniche. A rivelarle, in particolare, è stato il sito web China Telecom. Qui sono state inoltre riportate alcune immagini del device.

Secondo quanto riportato, il nuovo device di Xiaomi avrà sul fronte un ampio display con un foro centrale e con delle cornici molto sottili. Sul retro sarà presente una zona rialzata dove troveranno posto due sensori fotografici, un piccolo flash LED e il logo Redmi.

Xiaomi Redmi Note 13R Pro – presunte specifiche tecniche

• Display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

• Processore MediaTek Dimensity 6080

• Tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno

• Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 108 MP e secondo sensore da 2 MP

• Fotocamera anteriore da 16 MP

• Batteria da 5000 mah

• Sistema operativo Android 13

• Dimensioni 161.11×74.95×7.73 mm

• Peso 174 grammi

• Prezzo circa 254 euro al cambio

Rimaniamo comunque in attesa del debutto ufficiale per avere tutte le conferme riguardanti le specifiche.