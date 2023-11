Un pericolo a cui ognuno di noi è sottoposto ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, questa tipologia di attacco informatico infatti cerca di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di massimizzare le possibilità di successo e dunque conquistare dati sensibili delle vittime per poter procedere a furti bancari o furti di identità.

Generalmente il metodo di truffa più utilizzato al giorno d’oggi è senza dubbio il phishing, la nota pratica truffaldina infatti riesce a colpire ogni utente con delle comunicazioni fasulle che vengono camuffate da avvisi da parte di enti importanti come enti giudiziari o banche.

Generalmente questa tipologia di avvisi che viene spedita via sms o mail contiene all’interno delle comunicazioni che invitano la vittima a risolvere problemi urgenti in modo tale da farli abbassare la guardia e indurla in errore con maggiore facilità.

All’interno del corpo testo di queste comunicazioni sono presenti istruzioni che inducono la vittima a compiere errori specifici come effettuare accessi presso pagine web clonate oppure scaricare allegati dannosi.

Phishing via SMS

Il nuovo sms di phishing è entrato in circolazione nella nostra penisola ribadisce perfettamente quanto vi abbiamo detto sopra, quest’ultimo invita la vittima a compiere l’accesso presso una pagina clonata di Poste Italiane per gestire un accesso non autorizzato effettuato in Albania presso Tirana, quella pagina però non appena digitati copierà e invierà al creatore della truffa tutti i vostri dati consentendogli di accedere al vostro conto BancoPosta.

Per evitare di perdere i vostri risparmi il consiglio è molto semplice cestinate l’sms.